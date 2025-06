Nattan revela decisão de Rafa Kalimann envolvendo a gravidez: 'Vou respeitar'

O cantor Nattan explicou que a namorada, Rafa Kalimann, tomou uma decisão pessoal envolvendo a primeira gravidez do casal; entenda

O cantor Nattan não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será papai pela primeira vez! O artista e a namorada, Rafa Kalimann, estão à espera de uma menina que se chamará Zuza.

Com o anúncio da gravidez de Rafa, os fãs ficaram curiosos para saber alguns detalhes da novidade, incluindo o tempo de gestação da atriz e influenciadora digital. No entanto, de acordo com Nattan, a companheira decidiu que não divulgaria publicamente esta informação.

Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor explicou que a vontade de Rafa Kalimann será respeitada: " Se ela quiser falar, acho que em algum momento ela vai falar nas redes sociais ou pra alguém, mas ela me pediu isso, então eu acho que eu vou respeitar ", declarou ele.

Recentemente, Nattan também revelou ao público que tomou duas decisões importantes após descobrir que será pai. Além de deixar o consumo de bebidas alcoólicas de lado durante o período de gestação de Rafa, o artista também vendeu sua mansão dos sonhos, construída em Fortaleza, no Ceará, e passou a morar em São Paulo junto com a amada.

Nattan recebe conselho do irmão de Rafa Kalimann

O cantor Nattan e a atriz Rafa Kalimann estão radiantes na atual fase de vida do casal. Na última semana, os dois, que anunciaram a gravidez do primeiro filho recentemente, descobriram que serão pais de uma menina: Zuza.

Os famosos realizaram um chá revelação intimista em um sítio e reuniram familiares e amigos mais próximos para o momento tão aguardado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível perceber Renato Fernandes, irmão de Rafa, fazendo um discurso ao casal.

"Eu queria profetizar sobre a sua vida [Rafa]… Queria declarar que você é uma árvore frutífera e que seus frutos não vão parar, seja tanto do natural quanto do espiritual… Sejam os filhos naturais, como os filhos do mundo. Você vai dar frutos em uma porção sobrenatural", declarou o familiar da atriz e influenciadora.

Em seguida, o irmão de Rafa Kalimann deixou um conselho para Nattan: "Seguinte, não é porque é a minha irmã, não, mas honre mais a árvore do que o fruto. Na maioria das vezes, a gente tende a amar mais o fruto, mas o fruto é consequência da árvore", concluiu o cunhado do cantor.

