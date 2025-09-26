Nathalia Valente se derrete ao mostrar o rosto do filho: ‘É tão lindo’

A influenciadora digital Nathalia Valente encantou os fãs ao mostrar o rosto de Thales, seu filho com Yuri Meirelles, pela primeira vez; veja!

Nathalia Valente encheu as redes sociais de fofura nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar as primeiras fotos exibindo o rostinho de Thales, seu filho com Yuri Meirelles. O primeiro herdeiro do casal de influenciadores digitais e ex-participantes do reality A Fazenda nasceu no último dia 9.

Em seu perfil oficial, a mamãe de primeira viagem compartilhou algumas imagens de um ensaio newborn que o bebê realizou. Na primeira foto, Thales aparece dormindo com um ursinho de pelúcia. Já no segundo clique, o aparece em um sofá, usando uma blusa e calça preta, e um casaco bege. Além disso, ele está segurando um celular.

Ao dividir os registros encantadores, Nathalia se derreteu: “O mini homenzinho Thales é tão lindo”, disse a influencer na legenda da publicação. O post encantou os internautas. “Perfeito demais”, escreveu a atriz Sophia Valverde. “Que lindo”, comentou Raissa Barbosa. “Que coisinha mais fofa, lindo. Que Deus abençoe vocês sempre”, falou um a seguidora. “Que coisa mais linda, essa criança é perfeita”, afirmou uma fã.

Vale lembrar que alguns dias após o nascimento de Thales, a mulher de Yuri chegou a contar que não estava preparada para mostrar o rostinho do filho na web. “Só vou mostrar o rostinho dele quando eu estiver preparada para lidar com os comentários desnecessários que vão falar sobre a aparência dele. “

“Por mais que seja um recém-nascido, as pessoas não perdoam e sempre dão a ‘opinião’ indesejada delas! Estou em uma fase mais sensível, com os hormônios desregulados e não vou ter paciência e nem sabedoria para lidar com isso agora. Então mais para frente eu posto uma fotinho dele… Já adianto, ele é lindo demais, tem cara de homenzinho, o nariz foi desenhado à mão, e é bochechudo. Pode ser o neném mais lindo do mundo que vai ter gente julgando e comentando sobre a aparência”, falou.

Confira:

O quarto do filho

Nathalia Valente dividiu com os seguidores os detalhes do quarto de seu filho, Thales., fruto de sua relação com Yuri Meirelles. O casal, que se conheceu durante o reality show A Fazenda 15, da Record TV, escolheram móveis brancos e com detalhes em madeira para o cômodo do herdeiro. “Apresento a vocês, o quartinho do nosso filho”, escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

