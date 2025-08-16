CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Nathalia Arcuri anuncia que está grávida. Saiba quem é o pai do bebê
Bebê / Gravidez

Nathalia Arcuri anuncia que está grávida. Saiba quem é o pai do bebê

A influencer de finanças Nathalia Arcuri está grávida! Ela começou a namorar com modelo em janeiro deste ano

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 16/08/2025, às 19h38

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nathalia Arcuri
Nathalia Arcuri - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital de finanças Nathalia Arcuri está grávida! Neste sábado, 16, ela anunciou que espera o nascimento do seu primeiro filho, que é fruto do namoro com o modelo Lucas Pugliessa.

Os dois começaram a namorar no final de janeiro de 2025 e descobriram a gravidez apenas cinco meses depois. Hoje em dia, juntos há quase 8 meses, eles celebram publicamente a espera pelo herdeiro.

"Há alguns meses, soubemos que somos três. Descobrimos do jeito mais simples: duas linhas no teste de farmácia apontando o que o instinto de mãe já dizia: Tem uma outra vida aqui dentro. Desde então, cada dia é um começo, cada batida a 150bps de um coração minúsculo é um terremoto de felicidade e cada calça perdida para a barriga que já tem vida própria é o sinal de que o tempo passa mesmo muito rápido e precisamos aproveitar cada segundo. É amor em escala crescente… um reality show interno com direito a fome monstruosa, desejos estranhos e palpites não solicitados. Não tem fumaça colorida (ainda) — só nós dois (e agora três), aprendendo que a vida sabe ser roteirista melhor do que a gente", disse ela na legenda. 

Quem é Nathalia Arcuri?

Nathalia Arcuri é uma jornalista, educadora financeira e empreendedora brasileira. Ela é reconhecida por fundar o canal "Me Poupe!", o maior canal de finanças do mundo, com mais de 7 milhões de inscritos.

  • Formação Acadêmica: Graduada em Jornalismo pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU FIAM-FAAM).
  • Início Profissional: Iniciou sua carreira no SBT em 2006 como repórter e, em 2009, passou a apresentar a previsão do tempo no programa "Olha Você". No mesmo ano, foi contratada pela Rede Record, onde atuou como repórter e apresentadora do programa "Hoje em Dia".
  • Mudança de Carreira: Em 2015, após sugerir à Record a criação de um reality show sobre economia, mas ter sua ideia recusada, Nathalia decidiu pedir demissão e se dedicar ao canal "Me Poupe!". Ela deixou para trás um salário de R$13.000,00 mensais para seguir sua paixão por educação financeira.
  • Objetivo: Seu propósito era ensinar as pessoas a administrarem suas finanças pessoais de forma simples e acessível, utilizando uma linguagem descomplicada e com pitadas de humor.
  • Primeiro Milhão: Aos 32 anos, Nathalia atingiu a marca de R$1 milhão investidos.
  • Expansão de Carreira: Além do YouTube, apresentou programas como "Me Poupe, Dívidas Nunca Mais" na Band (2019), "Me Poupe! Show" na RedeTV! (2021) e "Os Caminhos do Dinheiro" no Canal Futura (2023).
  • Publicações: É autora dos livros "Me Poupe! – 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso" (2018) e "Guia prático Me Poupe! – 33 dias para mudar sua vida financeira" (2021), ambos best-sellers.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

nathalia arcuri

Leia também

Família

Iza - Foto: Reprodução / Instagram

Iza exibe imagem inédita da filha, Nala, e fã diz: ‘É xerox da Iza’

Clima londrino

Richarlison Jr, Richarlison e Amanda Araújo - Foto: Reprodução / Instagram

Richarlison e Amanda Araújo celebram os dois meses do primeiro filho

Tá crescendo!

Emily Garcia e Victor Igoh esperam primeiro filho do casal - Foto: Reprodução / Instagram; @kailacampos

Emily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez

maternidade

Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, Maíra Cardi reflete após comprar o enxoval da filha: 'É muito bizarro'

Família

Bárbara Bruno, Nicette Bruno e Paulo Goulart - Foto: Reprodução/Instagram

Nasce Francesco, neto de Bárbara Bruno e bisneto de Nicette Bruno e Paulo Goulart

Dia da Gestante

Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra Cardi - Fotos: Reprodução / Instagram; @andrenicolau @fracaodotempo

Confira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025

Últimas notícias

João Lucas e Sasha MeneghelJoão Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel ao ver crítica para a esposa
Carolina Dieckmmann e JoséApós o 'bolo' de manga, filho de Carolina Dieckmmann ganha bolo comum
Nathalia ArcuriNathalia Arcuri anuncia que está grávida. Saiba quem é o pai do bebê
Bruna Marquezine escolheu a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversárioAstróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
Jair BolsonaroDiagnóstico de Jair Bolsonaro é revelado após ida ao hospital
Val Couto aponta que Tiago Piquilo precisa se atentar à saúdeTarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'
Simone Mendes curte a companhia da filha, ZayaFilha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe
Kate MiddletonKate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos
Patrícia Poeta revelou ter endometrioseMédica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
Nadja HaddadNadja Haddad revela o diagnóstico de sua mãe, que está na UTI
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade