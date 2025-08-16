Nathalia Arcuri anuncia que está grávida. Saiba quem é o pai do bebê

A influencer de finanças Nathalia Arcuri está grávida! Ela começou a namorar com modelo em janeiro deste ano

A influenciadora digital de finanças Nathalia Arcuri está grávida! Neste sábado, 16, ela anunciou que espera o nascimento do seu primeiro filho, que é fruto do namoro com o modelo Lucas Pugliessa .

Os dois começaram a namorar no final de janeiro de 2025 e descobriram a gravidez apenas cinco meses depois. Hoje em dia, juntos há quase 8 meses, eles celebram publicamente a espera pelo herdeiro.

"Há alguns meses, soubemos que somos três. Descobrimos do jeito mais simples: duas linhas no teste de farmácia apontando o que o instinto de mãe já dizia: Tem uma outra vida aqui dentro. Desde então, cada dia é um começo, cada batida a 150bps de um coração minúsculo é um terremoto de felicidade e cada calça perdida para a barriga que já tem vida própria é o sinal de que o tempo passa mesmo muito rápido e precisamos aproveitar cada segundo. É amor em escala crescente… um reality show interno com direito a fome monstruosa, desejos estranhos e palpites não solicitados. Não tem fumaça colorida (ainda) — só nós dois (e agora três), aprendendo que a vida sabe ser roteirista melhor do que a gente", disse ela na legenda.

Quem é Nathalia Arcuri?

Nathalia Arcuri é uma jornalista, educadora financeira e empreendedora brasileira. Ela é reconhecida por fundar o canal "Me Poupe!", o maior canal de finanças do mundo, com mais de 7 milhões de inscritos.