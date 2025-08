Natanzinho Lima faz chá revelação do filho e conta o nome do bebê

Menino ou menina? O cantor Natanzinho Lima e sua esposa, Karolly Rayssa, fazem o chá revelação do primeiro filho juntos

O cantor Natanzinho Lima e sua esposa, Karolly Rayssa, realizaram o chá revelação do primeiro filho juntos nesta segunda-feira, 4. O evento aconteceu ao ar livre e contou com a ansiedade dos dois para descobrir se vão ter um menino ou uma menina.

Durante o evento, o casal foi surpreendido com a fumaça azul na hora da revelação, o que apontou que eles vão ter um menino. Inclusive, os pais já escolheram o nome do bebê: Ravi.

Natanzinho e Karolly comemoraram a novidade com muita alegria ao lado dos amigos e familiares. "Seus pais te amam filho, VEM RAVI! oda honra e toda glória sejam dadas a Deus", escreveram nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natanzinho Lima (@natanzinholimaoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karolly Rayssa (@karollyrayssaa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karolly Rayssa (@karollyrayssaa)

O casamento do cantor Natanzinho Lima

O cantor Natanzinho Lima já é um homem casado! Nesta terça-feira, 27, ele celebrou o seu casamento com Karolly Rayssa em uma cerimônia romântica.

Os dois disseram o ‘sim' em uma celebração montada no jardim da mansão luxuosa dele. O evento contou com decoração repleta de flores em tons de rosa e branco.

Os noivos receberam apenas os convidados que são amigos íntimos e a família para o momento da união. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos do grande dia e a noiva escreveu um trecho bíblico na legenda.

"Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe.” Matheus 19:06", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karolly Rayssa (@karollyrayssaa)

Casamento de Natanzinho Lima e Karolly Rayssa

Casamento de Natanzinho Lima e Karolly Rayssa

Casamento de Natanzinho Lima e Karolly Rayssa

Casamento de Natanzinho Lima e Karolly Rayssa

Casamento de Natanzinho Lima e Karolly Rayssa

Quem é Natanzinho Lima?

O cantor Natanzinho Lima é uma nova relação da música brasileira. Ele conquistou os fãs com suas canções que unem o brega com o arrocha. Ele tem 22 anos e mora há alguns meses em São Paulo.

Na adolescência, ele trabalhava como vendedor de castanhas junto com o pai. Logo depois, ele começou a cantar e se destacou com o projeto De Bar em Bar, no qual gravava o seu show em um bar e lançava nas redes sociais. Rapidamente, ele fez sucesso e conquistou seus shows maiores.

Hoje em dia, ele tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e é empresariado pelo cantor Wesley Safadão.