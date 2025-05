Nasceu! Nora de Ronaldinho Gaúcho mostra a primeira foto da filha recém-nascida

Ronaldinho Gaúcho já é avô! A nora dele, Giovanna Buscacio, celebrou o nascimento da filha com foto levando a bebê para casa

O jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho já é avô! A neta dele nasceu há pouco tempo e a mãe da bebê celebrou a chegada da filha de um modo discreto.

A neta do atleta é filha de Giovanna Buscacio e João Mendes, que é o único filho do jogador. Na primeira foto com a filha, Giovanna mostrou o marido carregando a filha em uma cadeirinha de bebê conforto ao irem para casa.

“Apaixonada, obcecada, extasiada e simplesmente amando cada momento”, disse ela.

Por enquanto, ela não revelou mais detalhes sobre o nascimento da filha. Sabe-se que Giovanna e João vivem entre Barcelona, na Espanha, e Londres, na Inglaterra, por causa do trabalho dele como jogador de futebol na Europa.

Vale lembrar que Giovanna é irmã da atriz Giullia Buscacio, que já fez várias novelas na Globo.

O namoro de João e Giovanna começou em setembro de 2022. Os dois esbanjam romantismo nas redes sociais. Sempre que estão juntos, eles mostram fotos e vídeos trocando carinhos e também trocam declarações de amor nos comentários do Instagram.

Como foi o anúncio da gravidez?

Giovanna revelou a gravidez quando estava com 16 semanas de gestação. Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: “16 semanas e contando”. Além disso, ela mostrou um docinho com a mensagem: ‘Baby Gio e João’. O namoro dos dois começou em setembro de 2022.

Ela tem 134 mil seguidores no Instagram e costuma mostrar detalhes do seu dia a dia em Manchester, onde mora com o namorado. João Mendes, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, joga no Burnley, da segunda divisão da Inglaterra. Ele iniciou sua carreira na base do Cruzeiro, onde atuou por quatro temporadas.

Recentemente, ela compartilhou alguns cliques de sua barriga e também apareceu no elevador ao lado do amado. Ela ainda mostrou fotos de comida, da academia e de uma viagem. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "A barriga tá linda", comentou um terceiro. Veja!