Filha de Tom Cavalcante dá à luz Antonella, sua primeira herdeira com Cristiano Deyvid

A filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. Na madrugada deste sábado, 09, a herdeira do apresentador postou fotos do parto.

A influenciadora digital trouxa a pequena ao mundo em uma maternidade de luxo em São Paulo por meio de um cesariana. "Nossa princesa finalmente saiu do forninho! E queremos compartilhar com vocês um pedacinho de como foram esses nove meses até a sua chegada", começou dizendo.



"Papai e mamãe de primeira viagem, vivemos um verdadeiro turbilhão de emoções. Se a Antonella mexia demais, achávamos que já queria nascer. Quando ficava mais quietinha, o coração disparava e a preocupação batia. Mas, graças a Deus, sempre esteve tudo bem. Ela chegou ao mundo perfeitinha e cheia de saúde. Foram muitos exames e incontáveis ultrassons… chegamos a ir até três vezes por semana à clínica! Tudo para termos certeza de que estávamos cuidando da melhor forma possível da nossa bebê", compartilhou sua experiência.



Maria Cavalcante falou sobre a bebê se parecer com eles. "A boquinha e as bochechas vieram da mamãe. O nariz? A cara do papai. Ah, e o Cristiano viveu tudo de pertinho: acompanhou cada momento do parto e até cortou o cordão umbilical", disse sobre o marido ter atuado também na recepção da menina.



"Só temos a agradecer a Deus, que cuidou de cada detalhe e continua cuidando. Estamos transbordando de alegria e gratidão pela chegada da nossa Antonella", finalizou a jovem.

Vale lembrar que Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que está grávida da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

Veja as fotos do parto da neta de Tom Cavalcante:

Qual é o significado do nome da neta de Tom Cavalcante?

Em um post recente nas redes sociais, Tom revelou que a neta vai se chamar Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da neta na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom. Na legenda, o avô coruja disse: “Quem ama cuida! É o milagre da vida e a nossa gratidão a Deus! Antonella está firme e forte na sua concepção”.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como “valioso, inestimável” e “alimentado de flores”. É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

