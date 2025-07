Nasceu! Ex-A Fazenda Suelen Gervásio dá à luz sua segunda filha

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Suelen Gervásio compartilhou as primeiras fotos da filha recém-nascida; saiba o nome da bebê

A modelo Suelen Gervásio usou as redes sociais na quinta-feira, 17, para revelar que sua segunda filha, Amara, já chegou ao mundo! Em seu perfil oficial, a ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV, compartilhou com o público as primeiras fotos da recém-nascida.

Em uma das imagens publicadas, Suelen aparece com a herdeira caçula nos braços. A bebê foi clicada de costas usando uma roupinha de tricot e uma touca, ambas na cor roxa.

Já no segundo registro, a ex-peoa mostrou a pequena enrolada em um lençol tomando sol. Até o momento, a modelo não mostrou o rostinho da filha recém-nascida.

Suelen Gervásio, que já é mãe de Anaya, de quase 2 aninhos, anunciou a segunda gestação em dezembro de 2024, durante o Natal. Em fevereiro deste ano, a ex-A Fazenda revelou publicamente o gênero da bebê: "Até agora eu tô perplexa que serei mãe de duas meninas", declarou ela em suas redes sociais.

Confira as fotos da filha recém-nascida de Suelen Gervásio:

Suelen Gervásio mostra a filha recém-nascida, Amara - Reprodução/Instagram

Suelen Gervásio é irmã de Rafael Zulu? Entenda o real parentesco

Recentemente, a modelo Suelen Gervásio separou um tempo para responder algumas dúvidas do público. Durante o bate-papo, a ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV, foi questionada sobre sua relação com o 'irmão', o ator Rafael Zulu.

Suelen, então, explicou que os dois acabaram se afastando naturalmente, uma vez que ela saiu de casa ainda muito nova. Além disso, a jovem esclareceu o verdadeiro parentesco com o artista: eles, na verdade, são primos.

"Por que você e seu irmão Zulu não se falam?", perguntou um internauta. A ex-A Fazenda, então, respondeu: "Gente, entendam de uma vez por todas: ele é meu primo. Ele tem a mãe dele e o pai dele. E eu tenho a minha mãe e o meu genitor. Me chamava de irmã porque, por um tempo, eu vivi com ele ", explicou.

"Mas, assim, tem uns três anos mais ou menos que não encontro com ele. Não aconteceu nada de extraordinário que fez a gente se afastar. São só jeitos. Eu saí de casa há muito tempo, muito cedo, fui viver a minha vida e aí as coisas deixaram de se bater. Acabou! Nem tudo é um grande problema", completou Suelen Gervásio.

