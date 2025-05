Nasce Zuri: famosos celebram a chegada da primeira filha de Brunna e Ludmilla

Na tarde desta quarta-feira, 14, a cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, anunciaram o nascimento de Zuri, em Miami, nos Estados Unidos

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo!", escreveram na legenda da publicação.

Na seção de comentários, amigos e celebridades reagiram: "Parabéns! Deus abençõe! Amém", escreveu Tatá Werneck; "Viva Zuri! Parabéns mamães!! Que Deus abençoe muito", escreveu Camila Queiroz; já Pocah desejou: "Seja bem-vinda, pequena Zuri!!! Jesus abençoe vocês"; a percussionista Lah Lanh também deixou uma mensagem: "Bem-vinda! Parabéns, meninas!". Além delas, João Silva, Flor Gil, Adriane Galisteu, Larissa Tomásia e Pequena Lo parabenizaram o casal.

Confira, abaixo, o anúncio:

Ver essa foto no Instagram

Brunna mostra o exnoval de Zuri

Na noite desta segunda-feira, 12, Brunna Gonçalves mostrou uma foto em que estava organizando o enxoval de Zuri. O momento acontece após a dançarina celebrar o seu primeiro Dia das Mães, no último domingo, 11.

No imagem compartilhada, Brunna mostrou todos os detalhes da preparação para a chegada da bebê. Na foto é possível ver, em cima de um sofá com tons claros. as roupinhas e paninhos organizados. A escolha das estampas também chama a atenção. Para o enxoval, o casal escolheu tons claros e delicados para Zuri. Confira!

