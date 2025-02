Nasce primeira filha do ex-BBB Maycon: ‘Agora estou entendendo o que é ser pai’

Em entrevista à CARAS Brasil, Maycon Cosmer fala da emoção de acompanhar de perto o nascimento da sua primeira filha com Franciane de Souza, a pequena Pérola

O ex-BBB Maycon Cosmer (36) finalmente está realizando seu sonho de 11 anos: o de ser pai. A pequena Pérola, fruto do casamento com a educadora Franciane de Souza (37), nasceu às 07h52 desta terça-feira, 18, pesando 3,920kg e com 51 centímetros por meio do parto cesariana realizado na Maternidade Santa Luisa Balneário Camboriú. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o catarinense fala da emoção de acompanhar a chegada de sua filha. “Agora estou entendendo o que é ser pai”, comemora.

Maycon esteve ao lado da esposa todo o tempo. “Consegui acompanhar todo o parto, estive ao lado da Fran e me comuniquei com o médico que nos acompanha há anos. Ele foi nos explicando tudo o que estava acontecendo, e eu pude acompanhar de perto cada momento. Fui chamado para estar presente em todos os procedimentos”, conta o ex-participante do BBB 24, natural de Tijucas.

“A hora da primeira vacina foi a mais emocionante e dolorida, porque foi o primeiro choro de dor da minha bebê, mas a gente entende que é para o bem dela. Agora estou entendendo como é ser pai”, completa o papai do ano, acrescentando que mamãe e bebê passam bem.

O cozinheiro escolar volta a falar do quanto aguardou por este momento. “Foram 11 anos de espera, tentativas e incertezas. Passamos por questionamentos, buscamos respostas e, muitas vezes, nos sentimos desamparados por Deus. Mas nunca desistimos. Agora, com nossa filha nos braços, cada dia dessa jornada faz ainda mais sentido. Pérola é a representação do que vivemos: algo raro e precioso, que nasce a partir de desafios. Ela é o nosso sonho realizado, a prova de que toda espera tem seu propósito”, finaliza.

Franciane e Maycan durante o parto e o ex-BBB com Pérola - Fotos: Divulgação/Ver Crescer Fotografia

Nasce a primeira filha do ex-BBB Maycon Cosmer nesta terça-feira, 18 - Foto: Arquivo Pessoal

SIGNIFICADO DE PÉROLA

Pérola carrega um nome com um significado especial para Maycon e Franciane. "O nome Pérola simboliza preciosidade e raridade, algo que leva tempo para se formar e alcançar a perfeição", revela o ex-BBB, em entrevista à CARAS Brasil. "Depois de 11 anos de espera, ele faz todo sentido para nós. Além disso, é uma homenagem especial: meu pai é pescador, e o pai da Fran tinha uma ligação linda com o mar", emenda.

O casal anunciou a gravidez em agosto do ano passado, no mesmo mês, os dois revelaram para os fãs e seguidores que estavam esperando uma menina. O chá de bebê, que reuniu amigos e familiares, aconteceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

