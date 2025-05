Nasce primeira filha de Kelly Piquet e Max Verstappen: 'Nosso maior presente'

Nasceu! A modelo Kelly Piquet deu à luz Lily, sua primeira filha com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen

Kelly Piquet e Max Verstappen revelaram nesta sexta-feira, 2, que a primeira filha do casal já chegou ao mundo! Por meio das redes sociais, o piloto de Fórmula 1 publicou as primeiras fotos da bebê, chamada Lily, pouco após seu nascimento.

Na legenda, Verstappen celebrou a chegada da herdeira: "Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca - és o nosso maior presente. Nós te amamos muito", escreveu ele.

Em um dos cliques divulgados pelo casal, é possível ver apenas uma parte do rostinho da recém-nascida e uma de suas mãozinhas. Já no segundo registro, os dois aparecem admirando Lily enquanto Kelly a segura em seus braços.

Max Verstappen e Kelly Piquet estão juntos desde 2020, mas só assumiram publicamente a união no início do ano seguinte. A modelo, por sua vez, ainda é mãe de Penélope, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-piloto Daniil Kvyat.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

Como foi o anúncio da gravidez de Kelly Piquet?

A segunda gravidez de Kelly Piquet foi anunciada em dezembro de 2024. Ela compartilhou uma foto de sua barriguinha de gestante enquanto recebia o carinho de Max Verstappen.

Na legenda, a filha de Nelson Piquet escreveu: "Mini Verstappen-Piquet a caminho. Nós não poderíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre". Discreta, Kelly costuma compartilhar raras fotos de sua vida pessoal.

Você sabia? Max Verstappen é o piloto mais bem pago da F1

Namorado de Kelly Piquet - filha de Nelson Piquet -, o piloto Max Verstappen é o piloto mais bem pago da Fórmula 1 atualmente. De acordo com o levantamento da revista Forbes, ele ocupa o topo da lista dos pilotos mais bem pagos pelo terceiro ano seguido.

Em 2024, o atleta recebeu o valor anual de US$ 60 milhões - cerca de R$ 363 milhões. Além disso, ele também embolsou bonificações no valor de US$ 15 milhões - cerca de R$ 91 milhões.

A lista segue com nomes como: Lewis Hamilton com salário de US$ 55 milhões, Lando Norris com o valor de US$ 12 milhões, Fernando Alonso com US$ 24 milhões e Charles Leclerc com US$ 15 milhões.

Leia também: Max Verstappen e filha de Nelson Piquet doam camisa autografada para ajudar o RS