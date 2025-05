Nasce primeira filha de Camila Lobo: 'Nosso amor transbordou'

Camila Lobo, professora do quadro 'Dança dos Famosos', celebrou nas redes sociais o nascimento de sua primeira filha, Pérola

Camila Lobo usou as redes sociais para anunciar o nascimento de Pérola, sua primeira filha com o modelo e estilista Caio Duarte. Em seu perfil oficial, a finalista do quadro Dança dos Famosos 2024, do Domingão com Huck, ao lado do ator Amaury Lorenzo, compartilhou fotos com a bebê após o parto e se declarou para a herdeira.

"13.05.2025 — às 15h31, nasceu Pérola. Com 50cm, 3,405kg e uma força que preencheu todo o nosso mundo. Ainda estamos tentando encontrar palavras que consigam traduzir o que sentimos… Mas a verdade é que nenhuma emoção vivida até aqui se compara à de segurar nossa filha nos braços pela primeira vez. Pérola chegou cheia de saúde, rodeada de amor, e com uma beleza que superou tudo o que sonhamos. Hoje temos a certeza: o nosso amor transbordou. Agora somos três. E tudo mudou. Nos olhos dela, vimos um recomeço. Na sua respiração serena, encontramos um novo sentido para a vida. E no nosso coração, só existe espaço para gratidão", afirmou ela no começo do texto.

Em seguida, Camila fez um agradecimento. "Agradecemos profundamente ao Dr. Ricardo e a toda equipe médica que esteve ao nosso lado com tanto cuidado, carinho e dedicação durante toda a gestação — e, principalmente, no parto. Obrigada por conduzirem esse momento com tanta sensibilidade e respeito, nos fazendo sentir seguros e acolhidos do início ao fim. Obrigada, minha filha, por escolher a gente. Bem-vinda ao mundo, Pérola. Você é, com toda certeza, o nosso maior milagre. Com amor, Caio & Camila", finalizou.

Depois, a professora compartilhou novas fotos da recém-nascida e se derreteu: "Pérola veio transformar tudo em amor — um amor que transborda, que emociona, que dá um novo sentido pra cada segundo. A gente se olha e ainda não acredita. Tão pequena, tão forte, tão nossa. O coração da casa agora bate por ela", escreveu.

