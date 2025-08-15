Nasce o primeiro neto de Joelma e pai divulga registro do bebê

Nasceu o primeiro neto da cantora Joelma. A filha caçula da artista, Yasmin Mendes Farias, deu à luz Oliver, de seu relacionamento com Neto Alcântara

Nasceu o primeiro neto da cantora Joelma. A filha caçula da artista, Yasmin Mendes Farias, deu à luz Oliver, fruto de seu relacionamento com Neto Alcântara, baterista da banda da mãe. A chegada do bebê foi revelada nas redes sociais pela primogênita da ex-integrante da banda Calypso, Natália Sarraff.

Na publicação nos stories, ela mostrou um enfeite de maternidade com o nome do pequeno. Logo depois, ela vribrou pelo quanto ele é lindo. "Gente, eu estou apaixonada. Meu sobrinho é lindo! Meu Deus do céu, obrigada", celebrou.

Logo depois, o pai também celebrou a chegada de Oliver e compartilhou seu primeiro registro. Na publicação, Neto Alcântara mostrou a mão do bebê e escreveu: "Mãozinha do pai todinha".

Stories sobre o neto de Joelma no Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

A jovem, filha de Joelma com Ximbinha, anunciou a gravidez em dezembro. Nas redes sociais, o casal publicou uma foto discreta, em que Neto aparece com a mão sobre a barriga de Yasmin, gesto que aumentou ainda mais a expectativa dos fãs.

O namoro havia sido oficializado pouco antes, no fim de novembro, durante a gravação do programa Altas Horas, quando a caçula da artista tornou o romance público pela primeira vez.

Em fevereiro, Joelma compartilhou momentos do chá revelação. A celebração teve decoração nas cores azul e rosa, com balões, flores e ursinhos. O gênero do bebê foi revelado pela cor do recheio do bolo: azul.

"Hoje o coração transborda de alegria! Celebrando o chá revelação do meu primeiro netinho, cercada de amor, família e essa felicidade que só cresce! Que venham muitos mais para completar meu time de futebol!", declarou ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que a cantora Joelma será avó de dois em breve. Seu filho do meio, Yago Matos, vai ser pai de uma menina, que é fruto do relacionamento com Lorena Lopes.

