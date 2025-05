Nasce o primeiro filho do chef Dalton Rangel: ‘Novo capítulo na minha vida’

O chef Dalton Rangel celebra o nascimento do primeiro filho, Enrico, que veio ao mundo no dia do aniversário do pai

O chef Dalton Rangel já é papai! O primeiro filho dele, Enrico, nasceu no dia 30 de março, mesmo dia do aniversário do pai. O bebê veio ao mundo com 2,8 kg e 47 cm em uma maternidade de São Paulo.

Enrico é fruto do relacionamento de Dalton com Nathaliie Casagrande.

"É um novo capítulo na minha vida. Estou vivendo uma emoção difícil de descrever, com muita responsabilidade e amor. Agradeço todas as mensagens e o respeito com que esse momento tem sido recebido", disse o papai coruja.

Em um post nas redes sociais, a mamãe celebrou: "Que sorte a nossa receber nosso príncipe com tanto amor, carinho e aconchego! Esses dias na maternidade não foram fáceis como no vídeo hahaha.. muito chorinho … banho de luz para icterícia… um parto de risco… mas Deus é muito bom e nos proporcionou o melhor! Realizei o maior sonho da minha vida e estou imersa em um amor muito lindo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathallie Casagrande💞 (@natcasagrandecakes)

Quem é Dalton Rangel?

O chef Dalton Rangel é uma referência na gastronomia brasileira. Ele também é empresário com o restaurante Miró, em São Paulo, e possui projetos autorais. Além disso, ele também já fez participações em programas de TV.

Em seu perfil no LinkedIn, ele descreveu sua trajetória: "Minha paixão pela cozinha começou cedo, aos 8 anos. Me formei, em gastronomia, pela faculdade Senac-Aguas de Sao Pedro. Trabalhei em países da Europa como: Portugal e Irlanda. Estagiei na Italia, Espanha e Tailandia. Organizei e cozinhei em eventos em mais de 15 países pelo mundo. E durante 8 anos, fui responsável por cruzeiros gastronomicos na costa da América do Sul. Fui responsável pela abertura de inúmeras casas gastronômicas pelo Brasil e já tive 3 restaurantes próprios. Minha carreira na televisão começou em 2008, na Rede Globo, Programa Mais Você. Em 2010, fui contratado pela Fox America Latina, para fazer um programa de muito sucesso, chamado Homens Gourmet. Em 2015, fui contratado pela Record Tv, para ser o consultor gastronomico do programa Hoje em Dia. Contrato que vigorou até 2020. Atualmente sou apresentador do Grupo Bandeirantes de comunicação".