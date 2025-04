Nala, filha de Iza, rouba a cena ao surgir na praia com a mãe

Em suas redes sociais, Izasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17 a cantora publicou algumas fotos de como tem sido os seus últimos dias. Em uma das imagens, a artista surgiu curtindo uma praia com a filha Nala, de seis meses, fruto do seu relacionamento com Yuri Lima.

Com um biquíni marrom, Iza surgiu segurando a pequena no colo. Além disso, a famosa também mostrou o momento em que ninou a filha em um avião e registros fofíssimos de Nala com a avó.

"Qualquer coisa vai me avisando", escreveu Iza na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Inacreditável que essa neném já tem seis meses! Nala você nasceu ontem", disse uma internauta. "Simplesmente o primeiro banho de mar foi na Bahia, abençoada demais", escreveu outra. "Que princesinha linda", elogiou uma terceira.

Fofura

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais na quarta-feira, 16, para compartilhar novos momentos em família. Ele mostrou registros ao lado da namorada, a cantora Iza, e da filha deles, Nala, de seis meses, durante uma viagem.

Entre os registros, ele mostrou a pequena em seu colo dentro de um jatinho particular e também se divertindo em um hotel paradisíaco, cujo nome não foi revelado. A bebê ainda apareceu tirando uma sonequinha enquanto vários miquinhos circulavam ao redor e, em outro momento, dançando ao lado dos pais.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Coisa linda", disse uma. "Que Deus abençoe a família de vocês", comentou outra. "Dancinha maneira", opinou uma terceira pessoa. Vale lembrar que Yuri e Iza ficaram alguns meses separados durante a gravidez da filha, Nala, após ela acusá-lo de traição. Porém, o amor falou mais alto e eles reataram pouco tempo depois.

