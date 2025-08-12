CARAS Brasil
  Bebê
  Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral: 'Uma novidade'
Bebê / Está bem!

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral: 'Uma novidade'

Com a mãe ainda internada no hospital, Nadja Haddad revela que seu filho José, de 1 ano, contraiu doença viral; veja o que aconteceu

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 11h12

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral
Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Nadja Haddad compartilhou nesta terça-feira, 12, em seus stories na rede social que seu filho e do político Danilo Joan, José, de um ano, está com uma doença viral. Com a mãe ainda internada no hospital, a famosa contou como estão as coisas.

Apesar de Maria Auxiliadora Haddad continuar internada, a jornalista comemorou que ela foi extubada e revelou que o herdeiro está doente, mas, logo acalmou os internautas dizendo que ele contraiu roséola, uma enfermidade viral que se apresenta como manchas rosadas pelo corpo.

"Já que mamãe melhorou, José também está ótimo. José agora está com um negócio chamado roséola. Aí, ser neném é difícil, né? Cada hora é uma novidade, mas roséola é uma coisa simples, fica com umas manchinhas no corpo, é viral, provavelmente pegou de alguém ou, enfim, do ar, mas não é nada demais, não dá reação, não dá febre, só esperar passar, passar uma pomadinha, um hidratante e fica tudo bem", explicou a comandante do Bake Off Brasil, do SBT.

Nesta segunda-feira, 11, Nadja Haddad atualizou o estado de saúde de sua mãe. É bom lembrar que a senhora vive com o Alzheimer há alguns anos. Ela mora com a filha na Grande São Paulo.

Nadja Haddad fala sobre o filho estar com roséola
Nadja Haddad fala sobre o filho estar com roséola - Foto: Reprodução/Instagram

Nadja Haddad perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.

Vale lembrar que Nadja Haddad deu à luz gêmeos em 2024, José e Antônio, que nasceram prematuros aos 6 meses de gestação. O bebê Antônio morreu em meados de maio de 2024, poucas semanas depois do nascimento. Enquanto isso, o bebê José ficou internado por quase sete meses e recebeu alta hospitalar no final de 2024. Ele já completou um ano de idade e está se desenvolvendo a cada dia para se recuperar da prematuridade.

Leia também: Nadja Haddad mostra as primeiras fotos da festa de 1 ano do filho, José

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

nadja haddadfilho nadja haddadroséola

