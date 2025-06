Nadja Haddad encanta ao mostrar sorriso encantador do filho

A apresentadora Nadja Haddad chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de seu filho, José

Nadja Haddad encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma sequência de encantadores de seu filho, José, de um aninho. O menino é fruto de seu relacionamento com Danilo Joan.

Nas fotos postadas nos Stories, o herdeiro da apresentadora do SBT aparece usando um look todo preto, ao lado de seu mais novo amiguinho: um pinguim de pelúcia. "José e seu amigo pinguim", escreveu a mamãe.

Depois, Nadja postou em seu perfil uma foto em que José aparece dando um belo sorriso e aproveitou para deixar um recado aos seus seguidores. "Que seu dia tenha a boa energia desse sorriso!", desejou a famosa.

Nadja Haddad posta fotos de seu filho, José - Foto: Instagam

Nadja Haddad posta fotos de José - Foto: Instagam

Nadja Haddad mostra fotos de dia especial do filho após período turbulento

A apresentadora Nadja Haddad compartilhou fotos de um dia especial da vida de seu filho, José, de um ano. A jornalista aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou os registros de quando o herdeiro foi apresentado na igreja.

Após enfrentarem momentos difíceis desde o nascimento dele, por ele ter ficado seis meses na UTI e o irmão, Antonio, ter falecido dias depois de chegar ao mundo, a famosa celebrou a oportunidade de estar com ele no colo fora do hospital e em um momento religioso.

"TBT de um dos dias mais felizes da minha vida: quando a gente apresentou o José ao Senhor e para todos da igreja. Nós, evangélicos, celebramos esse momento como um compromisso declarado de criarmos nosso filho com valores cristãos. É consagrar a vida de um filho a Deus! Depois um (longo) período turbulento, ter as bençãos de Deus por meio das palavras do nosso (...)", disse ela em um trecho. Veja o post completo!

