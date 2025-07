Na reta final da gravidez, Dani Calabresa exibe novos detalhes do quarto do filho

Falta pouco! A humorista Dani Calabresa compartilhou uma foto mostrando novos detalhes da decoração temática do quarto do filho, Bernardo; veja

Dani Calabresa está contando os dias para a chegada do primeiro filho! A humorista, que já se encontra na reta final da gravidez, espera o pequeno Bernardo, fruto de seu casamento com Richard Neuman.

Na manhã desta quinta-feira, 17, Dani dividiu com o público novos detalhes do quarto do bebê. Em seu perfil oficial, a famosa compartilhou uma foto mostrando uma parte da decoração do cômodo, que conta com a temática do personagem infantil Mickey Mouse.

Na imagem publicada por Dani Calabresa é possível notar um balão pendurado no teto com uma pelúcia do Mickey, além de um papel de parede com diversas imagens do personagem da Disney. " Obrigada meu Deus ", escreveu a artista na legenda da postagem.

Vale lembrar que a mamãe de primeira viagem já havia revelado alguns detalhes do quartinho no último mês. " Bernardo ainda não chegou, mas eu não quero sair do quarto dele. Olha o papel de parede. Vamos chorar! Coisa mais linda. Virou o canto da casa mais lindo, mais gostoso e mais especial ", declarou Dani Calabresa, na ocasião.

Confira detalhes do quarto do filho de Dani Calabresa:

Dani Calabresa revela detalhes do quarto do filho - Reprodução/Instagram

Dani Calabresa revela qual tipo de parto deseja

A humorista Dani Calabresa está no 9º mês da gravidez de seu primeiro filho, que vai se chamar Bernardo, e é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman. Em uma entrevista ao O Globo sobre os detalhes da gestação, a artista contou quais são as expectativas para o parto.

"Minha preferência seria que eu sentisse algo como ‘é xixi, é pum… meu Deus, a criança já saiu’. Estou nas mãos de Deus, o que for mais seguro para ele e para mim, mas gostaria muito de ter um parto natural. Sinto uma sensação forte de que será assim, que ele vai encaixar e passar", pontuou. E ela contou como está se preparando para o momento; confira mais detalhes!

