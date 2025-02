Às vésperas do nascimento do filho, MC Daniel usou as redes sociais para se declarar e exaltar admiração pela noiva, Lorena Maria

Nesta segunda-feira, 17, Lorena Maria deu entrada na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio, para o nascimento do primeiro filho com MC Daniel. Na expectativa para a chegada do pequeno, os papais tem compartilhado registros nas redes sociais.

Em seu perfil oficial, a influenciadora compartilhou um registro emocionante, no qual recebe um beijo carinhoso de MC Daniel. Na foto, ela exibe uma expressão séria, enquanto o cantor transmite seu apoio nesse momento especial.

Já Daniel, usou seu perfil para declarar admiração pela noiva. "Vai dar tudo certo, Pretinha, te amo. Já já nosso menino estará nos nossos braços", disse ele. "Sou seu fã, Lorena", declarou.

Confira os registros:

MC Daniel se declara para Lorena Maria. Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel viraliza ao surgir fantasiado de Máskara na maternidade

Na tarde desta segunda-feira, 17, MC Daniel e Lorena Maria deram entrada na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para aguardar o nascimento do primeiro filho. O cantor chamou atenção ao chegar vestido com um terno amarelo e a icônica máscara do Máskara, figurino que já se tornou sua marca registrada nos palcos.

Enquanto isso, Lorena optou por um look mais confortável, usando um camisão branco de tecido leve. O casal chegou ao local em grande estilo, a bordo de um Porsche vermelho, e foi acompanhado por uma equipe de filmagem.

À espera de um menino, cujo nome ainda não foi revelado – apenas a inicial, “R” –, os dois compartilharam momentos especiais na maternidade. Em um dos vídeos, MC Daniel mostrou Lorena já acomodada no leito hospitalar, desenhando a icônica máscara do pai em um gorrinho do bebê.

Vale lembrar que, em outubro do ano passado, Lorena detalhou o método escolhido para o parto. "Meu parto vai ser normal. Tenho toda a estrutura para ter um parto normal. É muito melhor para a saúde do bebê e para a saúde da mamãe. Tudo bem que a gente sente uma dor, mas não quero nem pensar nisso agora! Nem fala sobre isso comigo, irmã. Já me vejo gritando muito", brincou na época.

🚨VEJA: Fantasiado de Máskara, MC Daniel acompanhou sua namorada grávida no hospital e internautas suspeitam que seja o nascimento do filho do casal. pic.twitter.com/9Tlprr33hS — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2025

