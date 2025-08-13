Mulher de MC Guimê impressiona ao mostrar ultrassom em 8k da filha

Fernanda Stroschein, mulher de MC Guimê, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar ultrassom 8K de sua primeira filha

Fernanda Stroschein impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar o ultrassom em alta definição que realizou nesta terça-feira, 12, para ver sua primeira filha com MC Guimê.

Com quase sete meses de gestação, ela realizou um ultrassom em 8k, que mostra perfeitamente o rostinho da bebê. Os dois estão à espera de uma menina, que se chamará Yarin. "Spoiler em 8K da nossa princesa Yarin", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda.

Fernanda também compartilhou uma foto dela e de Guimê crianças e quis saber com quem a filha se parece. "E aí, ela se parece mais com a mamãe ou o papai?", questionou. Os internautas opinaram nos comentários. "Uma mistura linda dos dois", disse uma seguidora. "Achei a cara do papi", afirmou outra. "A cara do papai", comentou uma fã. "Achei a carinha do papai", falou mais uma.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, MC Guimê confessou que a paternidade já trouxe transformações antes mesmo do nascimento da filha. "A cada dia que eu acordo, me sinto mais realizado. Agora, não sou apenas o Guilherme Dantas, o MC Guimê, o noivo da Fernanda... eu sou o pai da Yarin. Nada me abala. Estou firme e forte para continuar trabalhando, focado, evoluindo e crescendo espiritualmente, físico e mental", disse ele.

O músico contou que, quando descobriu a gravidez da amada, pensava que seria pai de um menino, que se chamaria Emanuel. Ele conta que estava confiante de que nasceria um filho homem, porém, ao ver a fumaça cor de rosa subindo durante a festa de revelação do gênero, viveu um momento mágico e surpreendente. "Já amo a Yarin com um amor totalmente diferente, forte demais. Estou muito feliz e ansioso para viver cada experiência com ela. Já estou, com certeza, me imaginando como um ótimo pai", completa ele, que assegura que a paternidade reforçou ainda mais seus laços de fé e de valorização dos pequenos momentos. Quero realizar todos os nossos sonhos como família...", falou.

Confira:

Fernanda Stroschein mostra ultrassom de filha com Guimê

Foto: Instagram

Fernanda Stroschein foto de criança - Reprodução/Instagram

MC Guimê foto de criança - Reprodução/Instagram

MC Guimê esclarece dívida milionária

Após a cantora Lexa se pronunciar sobre a dívida milionária adquirida durante seu antigo casamento, o cantor MC Guimê também usou as redes sociais para falar sobre o assunto. Em um vídeo publicado, ele esclareceu detalhes sobre a pendência, que é referente a uma mansão luxuosa em Alphaville, São Paulo, comprada pelo funkeiro em 2016.

No vídeo, ele resumiu o que aconteceu: "Esse imóvel, quando ele foi comprado, tava com preço de venda de 2,25 milhões. Logo de início, através de um acordo do meu antigo empresário com a pessoa que se dizia proprietária do imóvel, eu tive que desembolsar, em média, 1 milhão nos pagamentos iniciais. E aí eu recebo uma notificação extrajudicial de uma outra pessoa que eu não havia conhecido dizendo que essa pessoa, sim, era a real proprietária do imóvel. Então se trata de um golpe", iniciou.

"Só que eu já tinha pago alguns valores expressivos para essa pessoa que até então meu empresário tinha me apresentado como proprietário do imóvel. Com essa nova pessoa na jogada, chegamos a um acordo em juízo. Sendo assim, me responsabilizei e arquei com todos os pagamentos e resolvi bonitinho".

O cantor contou que também precisou lidar com vazamentos, dívidas de condomínio e outros imprevistos. Ele ainda ressaltou que o imóvel foi comprado e que recorreu da cláusula que previa a cobrança de um aluguel conforme o andamento do contrato. Saiba mais!

Leia também:MC Guimê comenta rumores de que estaria no elenco de A Fazenda 17