Mulher de Gabriel Jesus mostra a filha mais velha conhecendo o irmão caçula

Raiane Lima encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando registros inéditos de Daniel, seu segundo filho com o jogador de futebol Gabriel Jesus, que nasceu na última terça-feira, 24.

Além de mostrar o pequeno na maternidade e a decoração do local, a mamãe aproveitou para dividir o momento em que sua filha mais velha, Helena, de três anos, conheceu o irmão caçula. No vídeo, a menina chega toda sorridente no quarto, depois, ela pega Daniel no colo com a ajuda dos papais.

Em outras imagens, Helena aparece dando um beijinho no menino, em seguida, os quatro posam juntos no sofá. Ao dividir a gravação com os seguidores, Raiane se declarou: "Nós te amamos demais, garotinho!", afirmou ela.

"Que momento mágico foi o seu nascimento. Você veio para completar nosso lar, nossas vidas. Ainda estou em êxtase com o cuidado de Deus por nós, e com o que Ele tem nos permitido viver. Que momento!", completou.

Gabriel Jesus anunciou o nascimento de Daniel na última quarta-feira, 25. Na ocasião, o jogador de futebol compartilhou alguns registros da família com o recém-nascido e celebrou sua chegada. "24/06/2025. Nasce nosso filho Daniel, para alegrar ainda mais as nossas vidas. Mamãe, Papai e sua Irmã, estávamos ansiosos pela sua chegada. Meu filho, mesmo no ventre da mamãe, você já era muito amado e muito esperado. 'Antes que te formasse no ventre, já te conhecia e antes do teu nascimento eu já havia te consagrado.' Jeremias 1:5. Daniel, você é promessa de Deus. Nós te amamos!", escreveu ele.

