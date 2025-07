Monyque Costa se derrete em foto inédita com o filho de Virginia e Zé Felipe

Monyque Isabella Costa, filha do cantor Leonardo, encantou os fãs ao postar uma nova foto com seu sobrinho e afilhado, José Leonardo

Monyque Isabella Costa encheu as redes sociais de fofura na noite desta quinta-feira, 10, ao compartilhar uma foto inédita com seu sobrinho e afilhado, José Leonardo. O filho caçula de Virginia Fonseca e José Leonardo completou dez meses no último dia 8 e ganhou uma festa com o tema 'Safári' para comemorar a data especial.

A filha do cantor Leonardo marcou presença na celebração, que foi decorada com muitas bexigas e animais como leão, zebra e girafa, e ao postar o registro com o menino, se derreteu: "Dez meses do goido da dinda", escreveu ela na legenda da publicação.

O post encantou os internautas. "É muita fofura!! Parabéns ao goido", disse uma seguidora. "Que foto linda", escreveu outra. "Lindos! Deus abençoe a vida do goido", desejou uma fã. "Parabéns, lindinho", falou mais uma.

Mais cedo, Virginia postou fotos da festa de mesversário de José Leonardo e celebrou a vida do herdeiro. "Dia de safári por cá!! Comemorando 10 meses do José Leonardo, que Deus abençoe sua vida sempre meu filho, lhe dê muita saúde, amor, sabedoria, sucesso, felicidade e paz!! Sua família te ama muito", escreveu a influenciadora digital.

Confira:

Filha de Leonardo revela história de seu nome

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca. Em seguida revelou o motivo de Leonardo ter colocado Monyque. Saiba mais!

