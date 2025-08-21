CARAS Brasil
  Bebê
  2. Millie Bobby Brown revela que já é mãe! Ela adotou uma menina
Bebê / Família aumentou!

Millie Bobby Brown revela que já é mãe! Ela adotou uma menina

Aos 21 anos de idade, a atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, anuncia que se tornou mãe pela primeira vez por meio da adoção

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 13h30 - Atualizado às 13h42

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images

A atriz Millie Bobby Brown, da série Stranger Things, já é mãe! Nesta quinta-feira, 21, ela anunciou que se tornou mãe por meio da adoção. Ela e seu marido, Jake Bongiovi, adotaram uma menina há pouco tempo.

A notícia foi compartilhada com os fãs por meio de post no Instagram do casal. “Neste verão, demos as boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção. Estamos muito animados para embarcar neste lindo novo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então somos 3”, disseram.

Recentemente, Millie contou que queria ser mãe cedo, para seguir o exemplo dos pais. “Minha mãe teve seu primeiro filho aos 21 anos, e meu pai tinha 19. E tem sido a minha praia desde antes de conhecer o Jake. Desde bebê, eu dizia para a minha mãe que queria ser mãe, assim como ela foi para mim. O Jake sabe o quanto isso é importante para mim e, claro, eu quero me concentrar em realmente me estabelecer como atriz e produtora, mas também acho muito importante começar uma família”, disse ela no podcast Smartless.

Inclusive, ela comentou que pretende ter vários filhos, já que ela e o marido possuem 3 irmãos cada um.

A história de amor de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

A atriz Millie Bobby Brown se aproximou de Jake Bongiovi em 2021, quando começaram a surgir os rumores envolvendo um possível affair. Porém, eles afirmaram que eram apenas amigos. O namoro realmente começou em 2022.

O casamento aconteceu de forma secreta em maio de 2024 e eles só confirmaram tempos depois, quando compartilharam as fotos da cerimônia na Itália. Segundo o jornal The Sun, os dois se casaram no civil em 'segredo' da mídia, com apenas familiares próximos do casal - incluindo Bon Jovi, pai de Jake - na celebração. Ainda de acordo com o veículo, o casal estava planejando uma cerimônia maior, mas já haviam se casado legalmente e assinaram a papelada em segredo.

O bolo de casamento de Millie Bobby Brown

A atriz Millie Bobby Brown, que atuou na série Stranger Things, da Netflix, se casou com Jake Bongiovi há pouco tempo, mas só agora começou a revelar os detalhes do dia do casamento. Depois de mostrar os looks dos noivos, ela revelou como era o bolo de casamento que eles escolheram.

Millie e Jake optaram por um bolo bem tradicional da Itália e que voltou à moda recentemente. O doce foi feito na hora da festa pelos confeiteiros na frente dos convidados e chamou a atenção pelo seu tamanho. O bolo tradicional é feito com três camadas de massa folhada, creme de confeiteiro e é coberto com frutas vermelhas, como amoras, framboesas e morangos.

Recentemente, este tipo de bolo de casamento viralizou na internet. No Tiktok é possível encontrar vários vídeos de noivas assistindo os confeiteiros preparando o doce na frente dos convidados e no meio da festa.

Bolo de casamento de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi - Foto: Reprodução / Instagram
Bolo de casamento de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também: Millie Bobby Brown usou quatro vestidos em casamento; veja detalhes

A aliança da atriz

A atriz Millie Bobby Brown marcou presença no evento de premiação SAG Awards no final de semana, em Los Angeles, e um detalhe em seu visual chamou a atenção. Os olhares e os falhes foram atraídos pela aliança de casamento luxuosa da estrela.

Com um vestido rosa de cetim, ela deixou o anel de brilhantes em destaque no visual. A estrela posou com a mão à frente do corpo e o luxo da joia surpreendeu a todos.

O anel dela é avaliado em 132 mil dólares - cerca de 800 mil reais. Ela ganhou o anel ao se casar com Jake Bongiovi em 2024. 

Aliança de casamento de Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images
Aliança de casamento de Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images
Look de Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images
Look de Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

filhamãeMillie Bobby Brown

