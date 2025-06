Menino ou menina? Rafa Kalimann faz chá revelação diferente e anuncia o gênero do bebê

Rafa Kalimann e Nattan realizaram um chá revelação diferente para descobrirem o gênero do bebê que estão esperando. Saiba se é menino ou menina

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan fizeram um chá revelação diferente para descobrirem o gênero do bebê que estão esperando. No início da noite desta terça-feira, 10, eles reuniram a família ao redor de uma fogueira no sítio e receberam a notícia de que vão ter uma menina !

Nattan e Rafa pediram para uma pessoa da família fazer um discurso sobre a alegria deles em se tornarem pais. Inclusive, a pessoa citou a morte da avó de Nattan, que era muito querida por ele. "A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como o do pai. Abram-se as cortinas, luz, mamadeiras, fraldas, ação, chegou a hora do grande show, o verdadeiro show da vida, da vida de vocês dois, da vida que vai surgindo dentro de outras vidas”, afirmou.

No final do discurso, a pessoa pediu para que as crianças da família anunciassem o sexo do bebê: uma menina! As crianças afirmaram: “ Bem-vinda Zuza ”. Isso porque o casal quer dar o nome da avó de Nattan para a menina.

Relembre o anúncio da gravidez

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan vão ser pais! No dia 3 de junho de 2025, eles deram a notícia para os fãs em um post conjunto e emocionante.

Rafa mostrou o vídeo de quando contou para Nattan que está esperando o primeiro filho deles. Nas imagens, os dois apareceram em um quarto e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. “Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse ela.

Em choque e muito feliz, Nattan disse: “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Meu deus, a gente vai ter um filho”.

