Menino ou menina? MC Guimê faz chá revelação para descobrir o gênero do bebê

MC Guimê e Fernanda Stroschein descobrem se vão ter um menino ou uma menina durante o chá revelação neste domingo. Saiba o nome do bebê

O cantor MC Guimê e a namorada, Fernanda Stroschein, já sabem o gênero do primeiro filho juntos! Neste domingo, 22, eles realizaram o chá revelação com a presença de amigos e familiares.

Durante o evento, os dois descobriram que vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Yarin . A revelação foi feita por meio da fumaça rosa que tomou conta da chácara no interior de São Paulo.

Vale lembrar que Guimê e Fernanda estão juntos há pouco mais de um ano. Os dois anunciaram a gravidez em maio de 2025, sendo que ficaram noivos em abril deste ano.

MC Guimê fala sobre críticas após anunciar noivado

Recentemente, MC Guimê decidiu falar sobre as críticas negativas que recebeu após anunciar o noivado com a modelo Fernanda Stroschein. O ex-BBB surpreendeu a amada com o pedido de casamento no dia 27 de abril em um restaurante.

Sobre os comentários negativos a respeito do noivado, Guimê desabafou: "Em nenhum momento a gente pensou em relação aos comentários que poderiam vir, sendo críticos ou positivos. Estamos escolhendo viver a nossa vida da forma que Deus nos direciona. E decidimos firmar mais ainda o nosso propósito", explicou em entrevista à Contigo!.

"Então, a gente não pode ser paralisado por crítica ou também a gente não pode somente se movimentar, buscar o nosso crescimento, através de comentários positivos, elogios. Sendo elogio ou sendo crítica, isso não pode ser responsável pelo nosso caminho. Então a gente não se apega real mesmo assim, aos comentários, a gente agradece muito o carinho de todas as fãs, de todos os fãs, de todo mundo que acompanha, que curte família, amigos", complementou.

"Comentários negativos a gente deixa passar porque não é o primeiro e não será o último também. Então, vamos seguindo a vida, buscando ser feliz e buscando evoluir dia após dia, tendo fé em Deus e nas atitudes corretas", concluiu MC Guimê.

