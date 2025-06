Menino ou menina? Mariana Rios revela gênero do primeiro bebê

A atriz e apresentadora Mariana Rios e o namorado João Luis Diniz D’Avila anunciaram neste sábado, 21, o sexo do bebê que estão esperando

A atriz e apresentadora Mariana Rios e o namorado João Luis Diniz D’Avila anunciaram neste sábado, 21, o sexo do bebê que estão esperando. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou como foi seu chá revelação e revelou que será mãe de um menino.

No vídeo, ela mostrou que a revelação do sexo do bebê foi feita com balões. Algumas crianças seguravam balões rosa e azul e os soltaram no céu, até que uma delas se aproximou da atriz e lhe entregou um balão azul — indicando que ela está esperando um menino.

"Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!", escreveu ela ao compartilhar o momento. Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Mari que benção! É um sonho ser mãe de menino!! Deus abençoe muito vocês", falou uma.

"Eu já sabia que era menino. Não sei se é impressão mas ela falava o masculino sempre primeiro para falar do bebê", observou outra. "Uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente, mas a gente gosta como se conhecesse", escreveu uma terceira pessoa.

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada pelo casal na última quinta-feira, 19, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, Mariana surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho.

A jornada de Mariana Rios para se tornar mãe

Vale lembrar que Mariana Rios enfrentou uma longa jornada até a maternidade. Após sofrer perdas gestacionais, ela recorreu a tratamentos de fertilidade para realizar o sonho de ser mãe. O processo começou entre 2019 e 2020.

Na mesma época, ela recebeu o diagnóstico de trombofilia adquirida, que é uma condição que dificulta a fertilidade e o andamento de uma gestação e resolveu recorrer a fertilização in vitro. Ela passou pelo tratamento quatro vezes, mas não conseguiu embriões viáveis.

Durante o processo para engravidar, Mariana Rios e o noivo realizaram diversos exames e descobriram que compartilham um gene recessivo, responsável por uma incompatibilidade genética. Por orientação médica, decidiram realizar um teste genético pré-implantacional nos embriões para evitar riscos na gestação e na saúde do bebê.

