Menino ou menina? Gênero do 3º filho de Gisele Bündchen é revelado

A modelo Gisele Bündchen teve o seu terceiro filho, sendo que é o primeiro bebê do atual namoro com Joaquim Valente

A modelo Gisele Bündchendeu à luz seu terceiro filho. O bebê é o primeiro herdeiro dela com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Depois da notícia do nascimento encantar a todos, o gênero do bebê foi revelado.

De acordo com a revista Ela, do Jornal O Globo, a sogra da top model, Alicinha Silveira, contou que o bebê é um menino. Ela contou que tem uma boa relação com a nora e quer visitar o bebê em breve. “Eu a adoro, Gisele é o máximo, trata todo mundo bem”, afirmou.

Vale lembrar que a modelo também é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12 anos, frutos do antigo relacionamento com Tom Brady. Gisele e Joaquim começaram a namorar em 2023, mas se conhecem há alguns anos.

A estrela viveu a gravidez de forma discreta e longe dos holofotes. Tanto que ela só mostrou uma foto de sua barriga de grávida ao longo de toda a gestação. A imagem foi compartilhada em janeiro de 2025 nas redes sociais dela.

Gisele Bündchen mostra foto da gravidez - Foto: Reprodução / Instagram

Joaquim Valente pensa em casamento

Ao que parece, o romance de Joaquim Valente e Gisele Bündchen segue firme e forte. Uma fonte revelou ao site Entertainment Tonight que o rapaz planeja se casar com Gisele em breve, porém a modelo prefere levar a situação com mais calma. "Ele se casaria com Gisele amanhã. Ele quer dar o próximo passo, porque é muito tradicional, mas ela não tem pressa", contou o informante.

A prioridade, no momento, tem sido o bebê. "Ele não poderia estar mais empolgado por esperar um filho com ela! Gisele é o mundo inteiro dele, e ele é tão apaixonado por ela e pelos filhos dela".

A fonte também contou que Gisele está super feliz com a gravidez. "Ela está amando a gravidez. Ela se sente enérgica e radiante, e está amando cada minuto desta fase".

Leia também: Tom Brady reflete sobre como enxerga a paternidade de seus filhos com Gisele Bündchen