Menino ou menina? Ex-BBB Paulinha Leite revela gênero do primeiro bebê

Ex-participante do BBB 11, Paulinha Leite, e o marido, o norte-americano Dakota Ballard, descobriram o sexo do bebê que estão esperando

Ex-participante do BBB 11, Paulinha Leite, e o marido, o norte-americano Dakota Ballard, descobriram na noite deste sábado, 24, o sexo dos bebês que estão esperando. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal mostrou como foi o momento e revelaram que estão à espera de um menino.

O tema da festa foi Safari do Reino Encantado. Antes da revelação, os convidados puderam escolher entre pulseiras rosas e azuis para fazer suas apostas, que também eram fixadas em um quadro decorado com balões brancos.

Na sequência, a revelação veio por meio de fogos azuis, confirmando que ela espera um menino. "O momento mais esperado das nossas vidas! Deus nos confiou um presente tão precioso, e hoje o amor tomou forma, cor e nome. Uma nova vida está a caminho… e nós estamos completamente apaixonados!", postou ela, ao compartilhar o vídeo do dia especial.

Surpresa para os convidados

Depois, ela postou uma segunda supresa: são gêmeos e ela também terá uma menininha. Com isso, além de um menino, o casal também espera uma menina. "Quando achávamos que as surpresas já tinham acabado, o coração bateu mais forte: não é apenas um, são dois! E entre eles, uma menininha! Nosso amor agora se multiplica em dose dupla! Nossa Luz", disse ela ao compartilhar o vídeo do momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinha Leite (@paulinhaleittee)

Como foi o anúncio da gestação?

Para anunciar a novidade, a influenciadora digital postou um vídeo em que aparece passeando com o marido em um jardim. Em seguida, os dois seguram um macacão, mostrando que a família aumentou. Por fim, Ballard se ajoelha e beija a barriga da amada, que está usando um vestido longo branco.

"Com os nossos corações cheios de felicidade e amor digo a vocês: O nosso conto de fadas ganhou um novo capítulo, onde o amor transbordou e foi tão longe que tocou o céu! Agora, pulsa em mim um coraçãozinho cheio de luz... tão pequeno(a) tão amado(a), tão nosso!", celebrou a ex-sister.

Em seguida, Paulinha confessou que não foi fácil realizar o sonho de ser mãe. "Depois de muitas lágrimas, muitas injeções, exames médicos, inchaços, dores, Deus nos abençoou com a vida do nosso filho(a) aqui no ventre da mamãe. A vida, antes tão conhecida, agora se reinventa diante do milagre de sermos três. E mal podemos esperar para viver a história mais linda de nossas vidas!", finalizou.

