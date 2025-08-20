CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Menino ou menina? Emily Garcia revela gênero do primeiro filho
Bebê / Revelação

Menino ou menina? Emily Garcia revela gênero do primeiro filho

O casal de influenciadores Emily Garcia e Victor Igoh emocionaram os seguidores com vídeo criativo da revelação especial

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 20h32

Victor Igoh e Emily Garcia
Victor Igoh e Emily Garcia - Foto: Reprodução / Instagram

Emily Garcia e Victor Igoh surpreenderam os seguidores ao revelar o gênero do primeiro filho do casal. Eles compartilharam um vídeo especial nas redes sociais, gravado à beira-mar, que rapidamente ganhou grande repercussão.

No registro, os dois aparecem ajoelhados na areia, de olhos vendados, enquanto se sujam com tinta durante a gravação. A primeira parte do vídeo é exibida em preto e branco, aumentando a expectativa sobre o momento da revelação.

Ao retirarem as vendas, a imagem ganha cor e o azul toma conta da cena, confirmando que Emily e Victor esperam um menino. O casal celebra com abraços e risadas, tornando o momento ainda mais especial para quem acompanha a jornada da gestação.

A publicação logo foi tomada por comentários carinhosos de amigos, familiares e fãs que acompanham a trajetória do casal e aguardam ansiosos pela chegada do bebê. O nome ainda não foi revelado, mas a expectativa é que seja divulgado em breve.

Relacionamento e nova fase juntos

Emily Garcia e Victor Igoh se conheceram durante as gravações da edição especial da Casa da Barra, reality comandado por Carlinhos Maia, e começaram a se aproximar na época. O casal assumiu o relacionamento publicamente em 2023. Desde então, vêm compartilhando momentos importantes com os fãs, como viagens e datas especiais, além de trocas de declarações românticas nas redes.

Emily, influenciadora e modelo, já é mãe de Miguel, fruto de seu casamento anterior. Victor, tatuador e empresário, é pai de Titina, com quem mantém uma relação próxima. Os dois sempre destacaram o quanto a integração das famílias foi essencial para essa nova fase, e os filhos foram incluídos no anúncio da gestação, que aconteceu em junho deste ano, por meio de uma postagem conjunta, onde celebraram a nova fase com um vídeo também à beira-mar.

Agora, com a chegada do primeiro filho fruto do relacionamento, os dois vivem um momento marcado por expectativas e descobertas. Apesar da curiosidade dos seguidores, Emily e Victor têm mantido discrição sobre os próximos passos.

Leia também: Emily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

