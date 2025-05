Menino ou menina? Cantora gospel Julliany Souza faz chá revelação dos gêmeos

Grávida de gêmeos, a cantora gospel Julliany Souza e seu marido, Léo Brandão, fazem chá revelação durante gravação de clipe da música Eu e Minha Casa

A cantora gospel Julliany Souza e o marido, o cantor Léo Brandão, descobriram os gêneros dos filhos gêmeos. Os dois estão ‘grávidos’ há cinco meses e realizaram o chá revelação durante a gravação do clipe da música Eu e Minha Casa.

Eles reuniram seus amigos e familiares em um local ao ar livre para anunciarem que vão ter um menino e uma menina . “É um casal! A gente não poderia estar mais feliz com essa descoberta. Deus faz todas

as coisas de forma perfeita. Esse foi o dia mais lindo das nossas vidas - até então… Um dia marcado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de um Deus que sempre fez infinitamente mais do que poderíamos sonhar”, disse ela.

A emoção do casal foi registrada no clipe da música, que já está disponível no YouTube e mostra os dois cantando para Deus enquanto são rodeados pelas cores rosa e azul.

A gravidez foi anunciada em abril desde ano por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual anunciaram que a gravidez foi uma benção na vida deles depois de incertezas se poderiam ou não ser pais.

Quem é Julliany Souza?

A cantora gospel Julliany Souza canta desde os 3 anos de idade. Ela contou que viveu um lar desestruturado na infância e buscou a igreja para receber acolhimento. Além disso, ela viveu um relacionamento abusivo no início da vida adulta e encontrou força na fé para se reestruturar.

A jovem integrou a banda Casa Worship entre 2018 e 2022. Hoje em dia, ela segue uma carreira solo e cantou no Criança Esperança de 2024. A cantora é casada com o cantor e produtor Léo Brandão há dois anos.

