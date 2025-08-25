Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê

Camila Queiroz e Klebber Toledo fizeram um chá revelação intimista e descobriram o gênero do primeiro filho do casal em data especial
Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo surpreenderam o público nesta segunda-feira, 25, ao anunciarem o gênero do primeiro filho do casal. A novidade foi descoberta em um chá revelação intimista, somente com a presença dos dois.
No vídeo compartilhado nas redes sociais, os famosos aparecem em um quarto com um bolo branco. O gênero do bebê foi revelado através do recheio rosa: Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina!
Os dois fizeram a revelação mais íntima como celebração dos sete anos de casados. Camila e Klebber, que oficializaram a união em junho de 2018, anunciaram a primeira gravidez em julho deste ano, com um ensaio fotográfico dos dois.
"Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você…. Todo amor e proteção do mundo", escreveu a atriz na legenda da postagem.
A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que também celebraram a novidade com muito carinho: "Ah que alegria! Vai ser tão linda", declarou uma seguidora. "Vai ser a princesa mais linda!", disse outra. "Um viva para esse amor, um viva para essa criança que vai ser um absurdo de linda!", escreveu uma terceira.
Com fotos carinhosas ao lado dos cachorros, Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram em julho deste ano que a família vai crescer. A atriz, com o abdômen à mostra e a barriguinha já evidente, revelou, na época, que já estava grávida de cinco meses.
"Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs. Nos comentários, os internautas vibraram com a notícia. "Que demais! Parabéns! Que venha com muita saúde", escreveu Alok. "SOCORRO que venha com mta saúde! Que notícia maravilhosa", exclamou Maisa Silva.
No dia 10 de agosto deste ano, Camila Queiroz celebrou o primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo. Por meio das redes sociais, a atriz compartilhou fotos do casal com os pets e escreveu: "Feliz Dia dos Pais, meu amor. Você sempre foi o melhor paizinho do mundo para as nossas quatro meninas".
"Te amamos, papai. Mal posso esperar por tudo o que ainda vamos viver juntos. Você é o amor das nossas vidas", declarou ela em outra imagem.
Recentemente, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo embarcaram em uma viagem à Itália, conhecida como "babymoon". A expressão é usada para descrever a viagem feita pelo casal antes do nascimento do bebê, um momento para relaxar e aproveitar a gestação.
Discreta em relação à vida pessoal, Camila Queiroz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece na primeira classe ao lado do marido. "Férias com meu amor. Ou melhor, babymoon", contou a atriz, ao exibir o painel do avião, que exibia o percurso de São Paulo a Roma, na Itália.
O conceito de "babymoon" se refere à viagem realizada pelos futuros pais antes do nascimento do bebê, como uma forma de curtir o tempo a dois e recarregar as energias antes de entrarem na nova fase. Muitos casais aproveitam essa oportunidade para explorar novos destinos ou até mesmo para descansar e se preparar para o grande momento.
