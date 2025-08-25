CARAS Brasil
Bebê / Chá revelação!

Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê

Camila Queiroz e Klebber Toledo fizeram um chá revelação intimista e descobriram o gênero do primeiro filho do casal em data especial

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 13h04 - Atualizado às 13h29

Camila Queiroz e Klebber Toledo
Camila Queiroz e Klebber Toledo - Foto: Reprodução / Instagram

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo surpreenderam o público nesta segunda-feira, 25, ao anunciarem o gênero do primeiro filho do casal. A novidade foi descoberta em um chá revelação intimista, somente com a presença dos dois.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, os famosos aparecem em um quarto com um bolo branco. O gênero do bebê foi revelado através do recheio rosa: Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina!

Os dois fizeram a revelação mais íntima como celebração dos sete anos de casados. Camila e Klebber, que oficializaram a união em junho de 2018, anunciaram a primeira gravidez em julho deste ano, com um ensaio fotográfico dos dois.

"Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você…. Todo amor e proteção do mundo", escreveu a atriz na legenda da postagem.

A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que também celebraram a novidade com muito carinho: "Ah que alegria! Vai ser tão linda", declarou uma seguidora. "Vai ser a princesa mais linda!", disse outra. "Um viva para esse amor, um viva para essa criança que vai ser um absurdo de linda!", escreveu uma terceira.

Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina - Foto: Reprodução / Instagram
Camila e Klebber  serão pais de uma menina - Foto: Reprodução / Instagram
Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina - Foto: Reprodução / Instagram
Camila e Klebber serão pais de uma menina - Foto: Reprodução / Instagram

O anúncio da gravidez de Camila Queiroz

Com fotos carinhosas ao lado dos cachorros, Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram em julho deste ano que a família vai crescer. A atriz, com o abdômen à mostra e a barriguinha já evidente, revelou, na época, que já estava grávida de cinco meses.

"Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs. Nos comentários, os internautas vibraram com a notícia. "Que demais! Parabéns! Que venha com muita saúde", escreveu Alok. "SOCORRO que venha com mta saúde! Que notícia maravilhosa", exclamou Maisa Silva.

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram a gravidez em julho - Foto: Reprodução / Instagram
Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram a gravidez em julho - Foto: Reprodução / Instagram

O primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo

No dia 10 de agosto deste ano, Camila Queiroz celebrou o primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo. Por meio das redes sociais, a atriz compartilhou fotos do casal com os pets e escreveu: "Feliz Dia dos Pais, meu amor. Você sempre foi o melhor paizinho do mundo para as nossas quatro meninas".

"Te amamos, papai. Mal posso esperar por tudo o que ainda vamos viver juntos. Você é o amor das nossas vidas", declarou ela em outra imagem.

Camila Queiroz celebra primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo - Foto: Reprodução /Instagram
Camila Queiroz celebra primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo - Foto: Reprodução /Instagram

Camila Queiroz e Klebber Toledo curtiram 'babymoon'

Recentemente, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo embarcaram em uma viagem à Itália, conhecida como "babymoon". A expressão é usada para descrever a viagem feita pelo casal antes do nascimento do bebê, um momento para relaxar e aproveitar a gestação.

Discreta em relação à vida pessoal, Camila Queiroz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece na primeira classe ao lado do marido. "Férias com meu amor. Ou melhor, babymoon", contou a atriz, ao exibir o painel do avião, que exibia o percurso de São Paulo a Roma, na Itália.

O conceito de "babymoon" se refere à viagem realizada pelos futuros pais antes do nascimento do bebê, como uma forma de curtir o tempo a dois e recarregar as energias antes de entrarem na nova fase. Muitos casais aproveitam essa oportunidade para explorar novos destinos ou até mesmo para descansar e se preparar para o grande momento.

Leia também: 'Essa pausa também está sendo importante e necessária', declara Camila Queiroz

Klebber Toledo e Camila Queiroz - Foto: Reprodução / Instagram
Klebber Toledo e Camila Queiroz - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

