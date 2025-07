Menino ou menina? Bia Feres revela gênero do terceiro filho: 'Tinha sonhado'

A ex-nadadora Bia Feres, que revelou terceira gravidez mesmo usando DIU, descobriu o gênero do filho caçula; veja vídeo

A ex-nadadora Bia Feres dividiu com o público uma novidade muito especial! À espera do terceiro filho com o marido, Maurício Netto, a irmã gêmea de Branca Feres descobriu o gênero do herdeiro caçula no domingo, 27, em um chá revelação intimista.

Em suas redes sociais, Bia compartilhou um vídeo mostrando o momento em que todos souberam o sexo do bebê. A revelação foi feita através de balões gigantes coloridos com outros balões menores dentro, nas cores rosa e azul.

Os filhos mais novos do ex-atleta, Isaac e Serena, ficaram responsáveis por estourar as bexigas. O primogênito, então, revelou o gênero do caçula da família ao escolher o último balão: Bia Feres e Maurício Netto serão pais de outro menino!

"Serena sem entender nada, Isaac gritando, papai vibrando e a mamãe? Em choque… mas com aquele sorrisinho de quem já tinha sonhado com isso", declarou a ex-nadadora na legenda da publicação. Até o momento, ela não revelou o nome do herdeiro caçula.

Vale lembrar que Bia Feres anunciou publicamente a terceira gestação em junho deste ano, em uma entrevista à Vogue Brasil. Na época, a irmã gêmea de Branca Feres contou que a nova gravidez pegou todos de surpresa, uma vez que ela usava DIU (Dispositivo Intrauterino).

Confira o vídeo do chá revelação:

Bia Feres faz alerta após engravidar com DIU

Recentemente, Bia Feres revelou que engravidou de seu terceiro filho mesmo usando o DIU (Dispositivo Intrauterino) de cobre com prata. Irmã gêmea de Branca Feres, ela explicou por que o método contraceptivo falhou e fez um alerta sobre os riscos.

Durante uma interação com internautas nas redes sociais, ela explicou que a gestação ocorreu pelo fato do dispositivo estar fora do local. Bia Feres ainda contou que retirou o DIU logo após descobrir a gestação; confira mais detalhes!

