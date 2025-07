Mel Fronckowiak abre o jogo sobre processo de desmame da filha caçula: 'Desafio'

A atriz Mel Fronckowiak compartilhou uma foto com a filha caçula, Cora, e fez um relato sincero sobre o processo de desmame

Mel Fronckowiak usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para falar sobre a amamentação de suas filhas, Nina, de oito anos, e Cora, de um aninho. A atriz, casada com o ator Rodrigo Santoro, postou uma foto amamentando a caçula e confessou que ainda não está pronta para o processo do desmame.

"Nina desmamou sozinha com 11 meses. E, apesar do sentimento de tristeza porque queria continuar amamentando, foi libertador ter meu corpo de volta. Cora fez um ano e seguimos assim. Muito por insistência minha, confesso. Talvez um lado meu precisasse se reconciliar com o tempo pra dizer que sim, amamentei até um ano, mas talvez tenha uma parte em mim que ainda não está pronta pro desmame", confessou ela no começo do relato.

Em seguida, Mel abriu o jogo sobre ser mãe pela segunda vez. "Na segunda experiência com a maternidade, tenho tido mais serenidade pra me ouvir e pensar se estou preparada pra certos processos ou não. Amamentar é um desafio enorme e também uma das sensações mais maravilhosas do mundo. E, com toda a admiração que tenho pelas mães que não quiseram ou não puderam, sigo ainda precisando desse momento nosso", ressaltou.

"Ontem ela adormeceu no meu peito, enquanto íamos ao encontro do pôr do sol. Me emocionei, agradeci, rezei baixinho, num daqueles momentos que sentimos a felicidade quase que na palma das mãos. Hoje também entendo que o tempo passa rápido demais e que já já ela vai estar correndo por aí. O afeto entre a gente vai sempre existir, de outras formas, em outras fases. Tirei essa foto do pôr do sol em nós pra nunca mais esquecer. Porque quando essa fase passar vou sentir muita saudade, mas também sei que ela vai continuar existindo na minha história e na minha jornada como mãe. Conta pra mim como foi ou tem sido esse processo pra você", finalizou.

Mel Fronckowiak encanta ao mostrar as filhas brincando juntas

Recentemente, Mel Fronckowiak encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto de suas filhas com o ator Rodrigo Santoro.

No registrado postado nos Stories, a atriz mostrou a filha mais velha, Nina, brincando com a irmã, Cora. A caçula da família aparece sentada em uma caixa de plástico, enquanto a primogênita a empurra pela casa. Ao mostrar o momento fofo entre as irmãs, a mamãe brincou: "Férias. Deus nos ajude", escreveu a famosa na legenda do post. Confira!

