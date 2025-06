MC Guimê revela as opções de nomes para seu primeiro filho

Prestes a se tornar pai, MC Guimê diz quais são as possibilidades de nomes para o caso do bebê ser menino ou menina

O cantor MC Guimê surpreendeu ao revelar que já escolheu os possíveis nomes do seu primeiro filho, fruto do namoro com Fernanda Stroschein. Neste domingo, 15, o casal revelou que já escolheu as possibilidades de nomes para o caso do bebê ser menino ou menina.

Guimê e Fernanda contaram que o filho vai se chamar Emanuel ou Yarin. A revelação foi feita por meio de um vídeo deles estourando bexigas com nomes de bebês. As duas bexigas que restaram trouxeram as opções de nome do casal.

Por enquanto, eles não sabem o gênero do bebê, mas devem descobrir em breve em um chá revelação.

Guimê anunciou será pai pela primeira vez no começo de maio. Na ocasião, ele postou um vídeo em que ele e a noiva aparecem usando bonés com as palavras 'pai' e 'mãe'. Na gravação, Fernanda ainda mostra um par de sapatos de bebê e o teste de gravidez positivo.

"O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hora de compartilhar essa bênção com você", disse o cantor.

MC Guimê fala sobre críticas após anunciar noivado

Recentemente, MC Guimê decidiu falar sobre as críticas negativas que recebeu após anunciar o noivado com a modelo Fernanda Stroschein. O ex-BBB surpreendeu a amada com o pedido de casamento no dia 27 de abril em um restaurante.

Sobre os comentários negativos a respeito do noivado, Guimê desabafou: "Em nenhum momento a gente pensou em relação aos comentários que poderiam vir, sendo críticos ou positivos. Estamos escolhendo viver a nossa vida da forma que Deus nos direciona. E decidimos firmar mais ainda o nosso propósito", explicou em entrevista à Contigo!.

"Então, a gente não pode ser paralisado por crítica ou também a gente não pode somente se movimentar, buscar o nosso crescimento, através de comentários positivos, elogios. Sendo elogio ou sendo crítica, isso não pode ser responsável pelo nosso caminho. Então a gente não se apega real mesmo assim, aos comentários, a gente agradece muito o carinho de todas as fãs, de todos os fãs, de todo mundo que acompanha, que curte família, amigos", complementou.

"Comentários negativos a gente deixa passar porque não é o primeiro e não será o último também. Então, vamos seguindo a vida, buscando ser feliz e buscando evoluir dia após dia, tendo fé em Deus e nas atitudes corretas", concluiu MC Guimê.

