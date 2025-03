MC Daniel realiza série de exames para reencontrar o filho após agenda de Carnaval

Após agenda intensa de Carnaval, MC Daniel fez uma bateria de exames para reencontrar o filho, Rás, com segurança: "Matar a saudade"

Nesta quinta-feira, 6, MC Daniel mostrou aos seguidores sua preparação para ver a família após o Carnaval. Desde o início de sua agenda na folia, ele evitou contato com o primogênito, Rás, e a noiva, Lorena Maria, para evitar a transmissão de possíveis doenças ao bebê, nascido no dia 18 de fevereiro. Agora, o cantor realizou uma bateria de exames para o reencontro.

"Acordei fazendo exames para ter certeza que não tenho nada de ruim para passar para eles", escreveu MC Daniel, que surgiu colhendo sangue e fazendo um teste de Covid-19. "Hoje é dia de matar a saudade", completou.

Durante o Carnaval, o funkeiro iniciou sua agenda de apresentações no Bloco do Fafá, a segunda edição de seu trio elétrico na zona oeste de São Paulo. Além disso, ele também marcou presença no Carnaval de Santa Catarina.

Veja as fotos:

MC Daniel realiza exames para ver o filho após Carnaval. Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel realiza exames para ver o filho após Carnaval. Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha momento de carinho com o filho no colo

Paizão! Na última quinta-feira, 27, MC Daniel, de 26 anos, compartilhou alguns stories com seu filho recém-nascido, Rás, fruto de seu relacionamento com Lorena Maria, que nasceu no dia 18 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Nos stories, o cantor apareceu segurando o filho no colo e colocou sua própria canção, Melhor Sensação, para embalar o momento. Ele, que sempre teve o sonho de ser pai, compartilhou que estar com o filho é um dos melhores momentos que já viveu.

Ele apareceu dando uma mamadeira ao filho, que estava dormindo em seu colo, e escreveu: "Mamãe tá dormindo, papai cuida." . Ele ainda disse: "hora de comer", ao mostrar seu prato de comida. "Veio com saúde, filhão… meu parceiro, meu melhor amigo.", disse ele, que ficou até emocionado.

Mais tarde, ele compartilhou que o post feito na maternidade alcançou 5,4 milhões de visualizações e aparece segurando o filho novamente: "Você está com o seu pai, você precisa arrotar! Tá com soluço, tem que arrotar, não tem o que fazer!", disse, enquanto dá a mamadeira novamente. "Talvez tenha que ver a fralda logo depois", completou. Veja as fotos clicando aqui!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Leia também:MC Daniel surge chorando e explica o que aconteceu