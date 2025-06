MC Daniel posta fotos inéditas do filho e fãs apontam semelhança: 'A cara do pai'

MC Daniel encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas com a noiva, Lorena Maria, e o filho, Rás

MC Daniel explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta terça-feira, 17, ao compartilhar algumas fotos em família.

Em seu perfil oficial, o cantor publicou alguns registros em que aparece deitado na cama ao lado da noiva, a influenciadora digital Lorena Maria, e do primeiro filho deles, Rás, que completou quatro meses. Além disso, o artista mostrou o herdeiro todo sorridente durante o banho.

Ao dividir os registros encantadores, MC Daniel falou sobre a saudade que vai sentir do menino durante sua viagem de trabalho. O cantor vai viajar para Portugal, onde fará alguns shows. "Bom dia de 4 meses do nosso príncipe, papai vai pra Portugal trabalhar com coração apertado de saudade de vocês mas quando voltar vamos comemorar", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pela postagem. "Coisa mais linda", disse um seguidor. "Lindos. Tô achando ele parecido com Daniel", observou outra. "Deus abençoe toda sua família!", desejou uma fã. "Tá ficando a cara do pai", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

MC Daniel mostra reforma no quarto e surpreende com item inusitado

Recentemente, o cantor MC Daniel contou que está reformando seu quarto e aproveitou para mostrar um novo item curioso: um vaso sanitário. Ele ainda pediu que sua mãe, Daniela Amorim, explicasse as funcionalidades do objeto.

"Eu tô reformando o meu quarto e chegou… eu falei que é privada. Minha mãe falou que é: 'vaso sanitário'", iniciou o artista ao mostrar a novidade nos stories. Na sequência, o artista pediu que sua mãe explicasse melhor as funcionalidades do item, que chamou atenção dos seguidores. "Ele é aquecido quando você senta, quando você chega a tampa levanta e quando você termina as suas necessidades, ele solta água", detalhou a pedagoga.

Impressionado com a tecnologia, o cantor ainda brincou com a sofisticação do objeto e diz que ele faz quase tudo, menos as necessidades por ele. Confira!

