Amiga de MC Daniel mostra pela primeira vez o rosto do filho dele

O primeiro filho do cantor MC Daniel e da empresária Lorena Maria nasceu na madrugada desta terça-feira, 18, no Rio de Janeiro. Veja o rosto dele

O primeiro filho do cantor MC Daniel e da empresária Lorena Maria, Rás, nasceu na madrugada desta terça-feira, 18, no Rio de Janeiro. Com a família e amigos ansiosos à sua espera no hospital, o novo papai apresentou o pequeno aos presentes, orgulhoso, com o filho no colo.

A primeira foto do rosto do bebê foi compartilhada por Kamilla Fialho, amiga e sócia do cantor, nas redes sociais. Na imagem, MC Daniel aparece sorridente, segurando Rás no colo. "Deixei o áudio original para vocês entenderem o tamanho desse amor. Obrigada por essa benção nas nossas vidas", escreveu a amiga.

"Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", escreveu Lorena ao anunciar o nascimento de Rás.

Daniel também fez uma publicação sobre o nascimento de seu filho e compartilhou uma conversa com Lorena, na qual ela pede para que ele não a abandone. "A Bíblia diz que a palavra tem poder em Provérbios 18:21, que diz: 'A língua tem poder sobre a vida e a morte'. Orei e pedi tanto a Deus, e Ele realizou meu maior sonho, SER PAI", disse o cantor.

Em relação ao pedido da empresária, Daniel respondeu: "Você pode ter certeza absoluta de que eu nunca, jamais vou fazer isso. Te reconheço como uma mulher incrível. Sei da sua história. Você terá toda a estrutura e apoio possíveis. Sou homem, tenho valores", completou ele.

MC Daniel mostrando seu filho, Rás, para os familiares e amigos - Foto: Reprodução/Instagram

Porque o nome Rás?

Após a repercussão do nome de seu filho, Rás, em uma publicação, Lorena Maria esclareceu o motivo da escolha do nome, indicando que quem quiser entender a razão por trás dessa decisão deve se aprofundar no assunto. "Para entender, é preciso estudar", escreveu a empresária ao compartilhar o post que anunciou o nascimento do filho.

O nome Rás, que significa "chefe", foi inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári, também conhecido como Haile Selassie, que governou o país de 1930 a 1974. Ele é uma figura central no movimento religioso rastafári.

Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

