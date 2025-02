MC Daniel encanta ao mostrar o rosto do filho: 'Prazer, príncipe Rás'

O funkeiro MC Daniel chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos inéditas de Rás, seu filho com Lorena Maria

MC Danielexplodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quinta-feira, 20, ao compartilhar fotos inéditas de seu filho recém-nascido, Rás, fruto de seu relacionamento com Lorena Maria.

Em uma das fotos, o menino aparece com uma touca na cabeça e um look estiloso, além disso, ele encantou os internautas ao dar um sorrisinho discreto. Já na segunda imagem, o herdeiro do funkeiro está mais sério. "Prazer, príncipe Rás", escreveu o papai na legenda da publicação.

O post recebeu diversos comentários. "Ahh que perfeição", disse uma seguidora. "Já nasceu carismático! Perfeitinho!", afirmou outra. "Parece com a mãe, mas também tem traços do papai!", observou uma fã. "Que lindeza", falou mais uma.

MC Daniel e Lorena Maria, que só revelaram o nome do pequeno depois do nascimento, explicaram o significado da escolha: "RÁS significa 'chefe', 'líder', inspirado no imperador da Etiópia, Rás Tafári. Principal representante do movimento religioso Rastafári, ele se tornou o símbolo de libertação para população africana", escreveu o artista.

Lorena também deu detalhes sobre a escolha do nome do filho. "Foi uma escolha interior assim, sabe. Eu pensei muito antes de escolher. Pensei no universo, que é uma coisa que eu gosto também, pensei nos meus ancestrais, pensei no Egito, que eu sou apaixonada, e cheguei no nome Rás. Estamos muito felizes pela escolha, é um nome muito forte e não podia ser diferente", explicou ela em entrevista ao portal LeoDias.

MC Daniel transborda alegria ao presentear o filho com primeira bola

Nesta quinta-feira, 20, MC Daniel não escondeu a alegria ao comprar a primeira bola do filho, Rás, fruto de sua relação com Lorena Maria. Nas redes sociais, o cantor surgiu brincando com o presente antes de entregar para o pequeno. "Tava com saudade, estão cada dia mais lindos", escreveu ele quando encontrou a noiva e o primogênito.

