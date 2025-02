MC Daniel descreve sequência de perrengues na reta final da gravidez de Lorena Maria

Poxa! Nas redes sociais, MC Daniel relatou situações desagradáveis que tem vivido na reta final da gravidez da noiva, Lorena Maria: "Orem por nós"

Nesta quarta-feira, 12, MC Daniel recorreu às redes sociais para compartilhar com os seguidores algumas situações desagradáveis que tem vivido nos últimos dias . Acompanhando a reta final da gravidez da sua noiva, Lorena Maria, o cantor pediu por orações à sua família.

Na web, Daniel mostrou que uma das portas de vidro da entrada de sua mansão quebrou. "Ontem o cordão de ouro simbolizando meu filho, estourou sozinho no da Lorena, agora, a porta de vidro da entrada caiu sozinha. O que será que está acontecendo?", escreveu ele, que espera um menino, que ainda não teve o nome revelado.

"Quem gosta de nós, quem gosta da minha família, quem zela pela vinda do nosso filho, por favor, orem por nós, estamos precisando, não sei o que está acontecendo", pediu o MC.

Veja as postagens:

MC Daniel relata perrengues na reta final da gravidez da noiva. Foto: Reprodução/Instagram

Quem é a madrinha do filho de MC Daniel?

MC Daniel não esconde o quanto está ansioso para o nascimento de seu primeiro filho com Lorena Maria. Na noite de quinta-feira, 6, o cantor revelou aos seguidores que já escolheu quem será a madrinha do herdeiro: Anitta.

Por meio das redes sociais, MC Daniel compartilhou um álbum de fotos ao lado da artista e mostrou detalhes do convite especial feito para a amiga. Nas imagens, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' aparece segurando um body de bebê enquanto Anitta usa uma camisa com a frase 'Dinda do ano'.

Daniel e Lorena Maria prepararam uma caixinha com dois registros do rostinho do bebê, capturados por meio de um ultrassom 3D, juntamente com uma mensagem: "Ainda nem cheguei ao mundo, mas já conto com você nos meus primeiros passos. Obrigado por tudo, antes mesmo de me conhecer! Você aceita ser minha dinda?".

Esbanjando alegria, a cantora posou bastante sorridente com as fotos do afilhado em mãos. Em outra postagem, MC Daniel mostrou a reação da 'Girl From Rio' com o convite.

"Ser amigo de alguém que admiro é um presente que a música me deu. A Anitta é uma escola mas, é com a Larissa que aprendo mais. Ver seu cuidado comigo e principalmente com a Lorena em um momento delicado marcaram nossas vidas. Por isso, nós três decidimos fazer um convite especial", escreveu o artista na legenda.

