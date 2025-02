Mc Daniel conversa com filho dentro da barriga e bebê tem reação inesperada

Em suas redes sociais, Mc Daniel mostrou um momento para lá de fofo em que ele conversa com o filho, que ainda não nasceu, e o bebê reage

Em suas redes sociais, Mc Daniel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores. E na última sexta-feira, 7, o artista mostrou um momento impressionante para os fãs.

Em sua conta no Instagram, o cantor postou um vídeo em que Lorena Maria, que espera o primeiro filho do casal, aparece realizando um ultrassom.

Daniel aproveitou o momento para conversar com o filho, que ainda não nasceu. E todos na sala ficaram impressionados ao ver pela tela que o bebê abriu os olhos, como se tivesse escutado a voz do papai.

"Falei com meu filho e ele abriu os olhos. Eu sabia que você me escutava quando eu tentava falar com você pelo umbigo da mamãe", escreveu ele. Lorena e Daniel serão papais de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

Dinda famosa

MC Daniel não esconde o quanto está ansioso para o nascimento de seu primeiro filho com Lorena Maria. Na noite de quinta-feira, 6, o cantor revelou aos seguidores que já escolheu quem será a madrinha do herdeiro: Anitta.

Por meio das redes sociais, MC Daniel compartilhou um álbum de fotos ao lado da artista e mostrou detalhes do convite especial feito para a amiga. Nas imagens, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' aparece segurando um body de bebê enquanto Anitta usa uma camisa com a frase 'Dinda do ano'.

Daniel e Lorena Maria prepararam uma caixinha com dois registros do rostinho do bebê, capturados por meio de um ultrassom 3D, juntamente com uma mensagem: "Ainda nem cheguei ao mundo, mas já conto com você nos meus primeiros passos. Obrigado por tudo, antes mesmo de me conhecer! Você aceita ser minha dinda?".

Esbanjando alegria, a cantora posou bastante sorridente com as fotos do afilhado em mãos. Em outra postagem, MC Daniel mostrou a reação da 'Girl From Rio' com o convite.

"Ser amigo de alguém que admiro é um presente que a música me deu. A Anitta é uma escola mas, é com a Larissa que aprendo mais. Ver seu cuidado comigo e principalmente com a Lorena em um momento delicado marcaram nossas vidas. Por isso, nós três decidimos fazer um convite especial", escreveu o artista na legenda.

