MC Daniel compartilha momento de carinho com o filho no colo

O cantor MC Daniel compartilha momento com seu filho, Rás, fruto de seu relacionamento com Lorena Maria, em suas redes sociais

Paizão! Nesta quinta-feira, 27, MC Daniel, de 26 anos, compartilhou alguns stories com seu filho recém-nascido, Rás, fruto de seu relacionamento com Lorena Maria, que nasceu no dia 18 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Nos stories, o cantor apareceu segurando o filho no colo e colocou sua própria canção, Melhor Sensação, para embalar o momento. Ele, que sempre teve o sonho de ser pai, compartilhou que estar com o filho é um dos melhores momentos que já viveu.

Ele apareceu dando uma mamadeira ao filho, que estava dormindo em seu colo, e escreveu: "Mamãe tá dormindo, papai cuida." . Ele ainda disse: "hora de comer", ao mostrar seu prato de comida. "Veio com saúde, filhão… meu parceiro, meu melhor amigo.", disse ele, que ficou até emocionado.

Mais tarde, ele compartilhou que o post feito na maternidade alcançou 5,4 milhões de visualizações e aparece segurando o filho novamente: "Você está com o seu pai, você precisa arrotar! Tá com soluço, tem que arrotar, não tem o que fazer!", disse, enquanto dá a mamadeira novamente. "Talvez tenha que ver a fralda logo depois", completou.

Lorena Maria mostra barriga pós-parto

A influenciadora digital Lorena Maria, de 25 anos, mostrou nesta terça-feira, 25, uma nova foto de seu corpo uma semana após o parto do primogênito Rás, fruto de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, de 26. O bebê nasceu via parto cesárea após complicações na tentativa de parto natural.

Na imagem, publicada nos stories do perfil da jovem no Instagram, ela exibiu a barriga durante um procedimento estético. Desde o nascimento de Rás, Lorena, que queixou-se de baixa autoestima na gravidez, tem usado faixas no abdômen durante o dia. "Confiando no processo", escreveu na publicação.

