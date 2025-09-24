MC Daniel compartilha as primeiras palavras de seu filho

O cantor MC Daniel compartilha registro especial das primeiras palavras de Rás, seu filho de 7 meses, com seus seguidores

Na madrugada desta quarta-feira, 24, o cantor MC Daniel compartilhou um momento especial com seus fãs. O artista contou aos seus seguidores quais foram as primeiras palavras de seu filho de 7 meses Rás, fruto de seu relacionamento com Lorena Maria, e publicou os registros em seus stories.

No registro, o famoso brincava com seu filho, enquanto o herdeiro tentou chamá-lo de “papai”. “A primeira palavra que falou foi TATAI, duas vezes. Registrado quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (risos). Assunto encerrado”, escreveu ele em seus stories.

O pequeno passou os últimos dias com o cantor enquanto Lorena Maria esteve em uma viagem na Jamaica, com suas amigas. Desde então, o funkeiro postou os momentos com Rás em suas redes sociais.

Vale lembrar que MC Daniel e Lorena Maria assumiram um relacionamento em agosto de 2024, mas se separaram em julho deste ano.

Lorena Maria e MC Daniel comemoram o sétimo mês de Rás

Mesmo separados, Lorena Maria e MC Daniel se encontraram para comemorar o mesversário de Rás, filho do ex-casal. O pequeno comemorou sete meses de vida na última semana, 17, no Rio de Janeiro, na residência da influenciadora.

O herdeiro celebrou o dia especial com uma festa temática inspirada na Xuxa, a Rainha dos Baixinhos. O músico e a influenciadora compartilharam alguns registros da comemoração nas redes sociais.

O famoso publicou um vídeo ao lado de sua ex-noiva, enquanto cantavam “parabéns para você” para o mais novo. “7 meses do Xuxo. Parabéns. Te amo, filho”, escreveu o pai em seus stories.

A relação de Lorena e MC Daniel após a separação

Após a separação de Lorena Maria e MC Daniel, que ocorreu em julho deste ano, a influenciadora contou como é a nova relação com o ex-noivo, meses depois do término.

“Só temos conversa de pai e mãe. Por enquanto é isso. Está tudo muito recente. A gente, que é mulher, sente mais. Então, por enquanto está bem assim”, contou ela em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

