Mavie surge com vestido luxuoso em fotos com Bruna Biancardi; veja o preço

Em fotos fofas com Bruna Biancardi em viagem nos EUA, Mavie surge com look de grife e valor da peça chama a atenção; confira os detalhes

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, de um ano, roubou a cena em novas fotos com a mãe na rede social. Nesta quinta-feira, 01, a influenciadora digital, que está viajando com a herdeira e mulheres da família nos EUA para fazer o enxoval de Mel, postou cliques fofos com a primogênita e encantou.

Usando orelhinhas de Minnie, a influencer fez as selfies divertidas com a menina e a pequena chamou a atenção mais uma vez com seu look. Filha do jogdor de futebol, Mavie apareceu com um look de grife e o valor impressionou.

O vestido estampado da garota, de uma marca cara, custa quase três mil. O item pode ser comprado em uma loja online de artigos importados por R$ 2.970 .

É bom lembrar que Bruna Biancardi e Mavie estão nos EUA curtindo os parques da Disney. A influenciadora digital viajou para fazer o enxoval de sua segunda filha com Neymar Jr., a bebê Mel, que ainda está na barriga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Quais são os rumores envolvendo Neymar e Bruna Biancardi?

Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias na última terça-feira, 29, o clima pesou entre Neymar e Bruna Biancardi durante a Páscoa. De acordo com o jornalista, o atleta teria se incomodado com as comemorações da namorada e, por isso, se afastou dos momentos de celebração.

Ainda de acordo com a publicação, Neymar — que está longe dos gramados por conta de uma lesão — teria se isolado em um cômodo da casa durante a Sexta-Feira Santa, no último dia 18, e evitado participar da festa. Pessoas próximas afirmaram que o jogador não quis permanecer no local e preferiu o recolhimento.

Quem conseguiu amenizar o desconforto foi Neymar Pai. O empresário teria levado um pastor ao evento para conduzir uma benção especial, momento em que o atleta apareceu rapidamente, mas voltou a se recolher logo depois, mantendo-se distante do restante da celebração.