Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, rouba a cena ao surgir fazendo careta

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha mais velha, Mavie, fazendo careta

Nesta sexta-feira, 8, Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos registros de sua filha mais velha, Mavie, de um aninho.

Na imagem publicada nos Stories, a menina aparece fazendo pose, depois ela faz uma careta, mostrando a língua. Para o registro, a herdeira do jogador Neymar Jr. aparece usando uma blusa de crochê verde com a frase "big sister" (irmã mais velha), uma calça rosa e tênis.

Depois, a influenciadora digital postou uma montagem em que a filha caçula, Mel, que completou um mês no último dia 5, aparece deitada em frente a uma janela, e Mavie aparece fazendo arte com uma caixa e glitter.

Nesta última quinta-feira, 7, Bruna explodiu o fofurômetro ao postar uma foto da filha caçula. Na imagem, a bebê aparece usando um macacão de crochê enquanto dorme no colo da mamãe. "E a Melzinha é a paz em pessoa", disse a influenciadora digital na legenda.

Confira:

Bruna Biancardi mostra Mavie - Foto: Instagram

Bruna Biancardi mostra Mavie fazendo careta - Foto: Instagram

Bruna Biancardi posta foto das filhas - Foto: Instagram

Neymar e Bruna Biancardi tomam decisão após descobrirem que estavam sendo vigiados

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi tomaram a decisão de sair da mansão que tinham em Cotia, no interior de São Paulo. De acordo com o Jornal O Globo, eles descobriram que estavam sendo monitorados pelas câmeras e entraram na justiça. Após entrarem em um acordo extrajudicial, eles arquivaram o processo e decidiram deixar o imóvel.

Segundo o jornal, Bruna descobriu que os donos do imóvel tinham acesso às câmeras de segurança apesar de terem dito que não tinham mais acesso. Além disso, os donos a acusaram de uso indevido de alguns espaços da casa. A influencer ainda teria ficado incomodada ao receber oficiais da justiça na casa em busca dos donos do imóvel. Agora, os dois lados entraram em um acordo extrajudicial e Neymar e Bruna saíram do imóvel que alugavam.

Irmã de Bruna Biancardi posa com Mel e confessa

Bianca Biancardi usou as redes sociais para comemorar o mesversário de sua sobrinha caçula, Mel. A filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 5.

Para comemorar a data especial, a irmã de Bruna compartilhou nos Stories uma foto em que Mavie, de um aninho, aparece segurando a irmãzinha no colo e dando um beijinho em sua bochecha, e celebrou: "1 mês da nossa pequenininha abelhinha. 1 mês de muito amor", escreveu ela na legenda.

Depois, Bianca postou um clique em frente ao espelho, com Mel nos braços, e confessou que acha que a sobrinha se parece com ela. "Eu acho ela a minha cara", confessou a jovem. Veja as fotos!

