Mavie encanta ao posar cheia de estilo em dia de piscina

Alerta fofura! Em nova aparição nas redes sociais de Bruna Biancardi, a pequena Mavie esbanjou simpatia ao curtir piscina em dia de sol

Nesta terça-feira, 18, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar um novo clique da pequena Mavie nas redes sociais. Fruto da relação da influenciadora com Neymar Jr., a bebê surgiu esbanjando fofura na piscina, usando óculos escuros e exibindo um sorrisão para a câmera, enquanto curtiam o dia ensolarado.

De volta ao Brasil após Neymar assinar novamente com o Santos, Bruna tem mostrado mais detalhes de sua nova casa. Recentemente, a influenciadora publicou um vídeo revelando os espaços amplos da residência, incluindo uma sala de estar sofisticada e uma vista impressionante. A nova mansão de Neymar Jr e Bruna Biancardi, com vista para o mar, está localizada no Morro de Santa Terezinha.

Juntos, o casal aguarda o nascimento da segunda filha, Mel.

Veja o registro de Mavie:

Mavie em dia de piscina. Foto: Reprodução/Instagram

Mavie esbanja fofura ao entrar em campo com Neymar Jr

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, encantou a torcida do Santos no último domingo, 16, ao entrar em campo com o pai. Em um vídeo compartilhado pela influenciadora digital nas redes sociais, é possível observar a bebê no colo do jogador de futebol antes da partida contra o Água Santa.

Nas imagens, Mavie aparece usando uma camisa do Santos personalizada com a palavra 'papai' em homenagem ao atleta, além de dois lacinhos no cabelo com o símbolo do time. Esbanjando fofura, a herdeira mais velha do casal roubou a cena ao interagir com as demais crianças que também entraram em campo.

"Dando sorte para o papai", derreteu-se Bruna Biancardi na legenda da postagem. Em outro momento, a companheira do jogador de futebol filmou o primeiro gol da partida, feito pelo craque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

Leia também:Bruna Biancardi mostra 1ª vez de Mavie tomando sorvete de chocolate