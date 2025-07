Mariana Rios revela detalhes da gravidez após tratamento: 'Um ano de preparo'

A atriz Mariana Rios abriu o coração ao falar sobre o tratamento feito para engravidar e o aborto sofrido antes da atual gestação

A atriz e apresentadora Mariana Rios abriu o coração ao falar sobre sua primeira gravidez com o namorado, o empresário Juca Diniz. A artista, que está à espera de um menino, realizou um tratamento de fertilização in vitro (FIV) após exames apontarem uma incompatibilidade com o companheiro.

O casal anunciou a gestação em maio deste ano, por meio de um post nas redes sociais. Agora, quase dois meses após revelar a novidade, Mariana separou um tempo para responder algumas dúvidas dos internautas a respeito de sua nova fase de vida.

Por meio de um vídeo, a apresentadora separou as perguntas que recebe com mais frequência e aproveitou para contar detalhes da gestação. De acordo com Mariana Rios, que está prestes a completar 4 meses de gravidez, o tempo de preparo para receber o bebê foi muito maior do que ela imaginava.

"Comecei um preparo diferente do meu corpo, mas não que eu tivesse começado naquele exato momento, semanas antes, dias antes de colocar o embrião... já vinha preparando meu corpo há um ano. Foi um ano de preparo para que essa casinha tivesse pronta para receber esse embrião ", iniciou a atriz.

"Até eu achava que era muito simples, colocava o embrião numa FIV, ele implantava e já estava tudo certo e já estava grávida. É tanta coisa, tanta ansiedade, não basta colocar o embrião, tem que grudar no lugar certo, só vai saber disso 10 dias depois com o resultado que vem positivo ou negativo no teste de gravidez. Foi um ano de muita transformação e de entendimento do quanto eu gostaria que esse filho fosse gerado", completou.

Mariana Rios relembra aborto antes da atual gravidez

Ao longo da conversa com os seguidores, Mariana recordou um momento delicado vivido anteriormente: o aborto espontâneo sofrido em 2020. A atriz e apresentadora refletiu a respeito da decisão de revelar a atual gravidez logo no início, assim como fez anteriormente.

" Não deixa de ser um trauma de cinco anos, onde sofri o aborto, tinha revelado para todo mundo, depois tive que contar que a gravidez não tinha dado certo, que tinha perdido. Tudo foi difícil, esse processo é difícil. É você mais uma vez carregar não só sua expectativa, mas a expectativa de milhares de pessoas. Isso não quer dizer que uma outra mulher que queira contar no momento que ela quiser, ela está no direito", disse a famosa.

