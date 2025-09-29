Mariana Rios exibe o barrigão de grávida em foto rara com o namorado

Mariana Rios encantou o público no último fim de semana ao compartilhar novos registros de seu barrigão de grávida. A atriz e apresentadora, que está com seis meses de gestação, espera Palo, seu primeiro filho com o economista Juca Diniz.

Esbanjando elegância, Mariana surgiu com um vestido longo sem alças na cor salmão e um colar roxo para completar o look. A peça escolhida pela famosa destacou bastante a barriga de grávida, que tem crescido mais a cada dia.

Em meio às fotos, Mariana Rios também publicou um clique ao lado do companheiro. No registro, o casal aparece sorridente enquanto posa com a mão na barriga da artista. “ Para um dia especial “, escreveu a estrela na legenda da postagem.

Recentemente, Mariana e Juca Diniz marcaram presença no casamento intimista da cantora Lara Silva, filha de Faustão, com Julinho Casares. Na ocasião, a apresentadora surgiu com um vestido arrasador em tom de verde, com decote e abertura lateral.

Mariana Rios reflete sobre momento atual da gestação

Recentemente, Mariana Rios dividiu com os seguidores uma reflexão a respeito do momento atual de sua gestação. A atriz e apresentadora, que está à espera de Palo, publicou em suas redes sociais alguns registros exibindo o barrigão de grávida e aproveitou para falar sobre felicidade, rotina e mudanças que a maternidade já vem trazendo para sua vida.

“Felicidade é uma sequência de momentos diários de alegria, e tantas vezes insistimos em não aproveitar por medo de perdê-los. Agora, no fim do meu sexto mês de gestação, tenho sentido ainda mais essa verdade. Tenho me cuidado muito e, ao mesmo tempo, percebido o quanto é importante dar voz e atenção ao que me tira do sério. Tenho me posicionado mais do que antes, escolhendo onde coloco minha energia e reconhecendo meus limites. Sinto como meu corpo pede pausas: um único dia intenso de trabalho já me deixa exausta, e por isso aprendi a intercalar as entregas com o descanso“, iniciou ela na legenda.

“Essa consciência me aproxima ainda mais da minha família, de quem quero estar perto, e também fortalece em mim a necessidade dos momentos de silêncio — que se tornaram inegociáveis. São nesses silêncios e nesses instantes de presença que encontro a felicidade que não se perde: aquela que se constrói todos os dias, dentro de mim, e agora também no coração que cresce aqui“, declarou Mariana Rios, por fim.

