Mariana Rios exibe foto com o pai do seu filho. Conheça Juca Diniz

Grávida, Mariana Rios exibe foto inédita com seu namorado, Juca Diniz, para celebrar a espera pelo primeiro filho

A atriz Mariana Rios está radiante com a novidade de que será mamãe pela primeira vez. Ela deu a notícia da gravidez nesta quinta-feira, 19, e já compartilhou uma nova foto ao lado do namorado, o empresário Juca Diniz. Os dois são discretos com o relacionamento e fazem raras aparições juntos.

Neste momento especial, eles apareceram abraçados para celebrarem a gravidez. A imagem em preto e branco foi compartilhada nos stories dela.

Saiba mais sobre quem é Juca Diniz:

Juca Diniz é o apelido de João Luis Diniz D'Avila/ Formado pela Universidade da Califórnia, Juca é bastante conhecido na alta sociedade paulista. Isso porque ele é herdeiro de um dos homens mais ricos do Brasil, Abilio Diniz. Segundo a Forbes, no último ano sua fortuna foi avaliada em R$ 12,5 bilhões.

Abilio foi um dos acionistas da rede de supermercados Carrefour e membro dos Conselhos de Administração do Grupo Carrefour. Ele também possuia parte da marca BRF, empresa que surgiu da fusão entre Sadia e Perdigão.

Juca é fruto do relacionamento de Ana Maria Diniz e Luiz Felipe D’Avila, que foi candidato à presidência do Brasil, em 2022. Na época, seu patrimônio declarado foi de R$ 24 milhões, entre casas e investimentos. A candidatura teve 559.708 votos, o que equivale a 0,47% do total da eleição.

Mariana Rios exibe foto com o namorado, Juca Diniz - Foto: Reprodução / Instagram

O anúncio da gravidez

A atriz e apresentadora Mariana Rios está grávida! Depois de uma longa batalha para conseguir engravidar, ela realiza o sonho de se tornar mãe. O bebê dela é fruto do noivado com João Luis Diniz D’Avila, neto do empresário Abilio Diniz.

A gravidez foi anunciada pelo casal nesta quinta-feira, 19, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, Mariana surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida.

Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho. "“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.“ Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", afirmou.