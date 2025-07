Mariana Rios exibe barriga de grávida ao renovar o bronzeado

A atriz e apresentadora Mariana Rios chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua barriga

Mariana Rios encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 29, ao compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida.

A atriz e apresentadora, que está à espera de seu primeiro filho com o empresário Juca Diniz, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina e chamou a atenção ao surgir usando um biquíni preto e óculos escuros.

"Passeando por aí com minha barriguinha e meus óculos", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Que mamãe mais linda!!! Que benção!", comentou outra. "Tão linda!! Tão maravilhosa!! Tão luz", falou uma fã.

Recentemente, Mariana contou como lidou com a insegurança no começo da gestação. "Uma montanha-russa de emoções... O medo te invade de modo que você precisa trabalhar suas emoções para que aquilo não tome conta. E é isso que eu tenho feito semana após semana. Minhas primeiras 12 semanas foram as mais complexas. Tive que me agarrar muito a esse cuidado com a parte emocional porque senti que estava oscilando demais e em meio a muito enjoo, muita dor, muita dor de cabeça e muita cólica. E essa insegurança que, ao longo de toda essa jornada, é difícil de lidar", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios revela detalhes da gravidez após tratamento

A atriz e apresentadora Mariana Rios abriu o coração ao falar sobre sua primeira gravidez com o namorado, o empresário Juca Diniz. A artista, que está à espera de um menino, realizou um tratamento de fertilização in vitro (FIV) após exames apontarem uma incompatibilidade com o companheiro. Por meio de um vídeo, a apresentadora separou as perguntas que recebe com mais frequência e aproveitou para contar detalhes da gestação.

"Comecei um preparo diferente do meu corpo, mas não que eu tivesse começado naquele exato momento, semanas antes, dias antes de colocar o embrião... já vinha preparando meu corpo há um ano. Foi um ano de preparo para que essa casinha tivesse pronta para receber esse embrião. Até eu achava que era muito simples, colocava o embrião numa FIV, ele implantava e já estava tudo certo e já estava grávida. É tanta coisa, tanta ansiedade (...)", disse. Veja o relato completo!

Leia também:Grávida, Mariana Rios celebra seus 40 anos com festa sofisticada