Mariana Rios desabafa ao recordar perda do filho: 'Teve o tempo dele aqui'

A atriz Mariana Rios, que tenta engravidar há 2 anos, abriu o coração ao falar sobre o aborto espontâneo que sofreu no passado

Mariana Rios compartilhou um novo vídeo relacionado a sua jornada como tentante. A atriz e apresentadora tem dividido com o público relatos, desafios e experiências pessoais a respeito de seu sonho em se tornar mãe.

No domingo, 1º, Mariana abriu o coração ao recordar o aborto espontâneo que sofreu anos atrás. Ao longo de seu desabafo, a atriz mencionou a importância em possuir uma rede de apoio em momentos tão delicados como a perda de um filho.

"Quando eu perdi, eu só pensava assim: 'Gente… eu fiz tudo direitinho'. Então, realmente, eu precisei receber, dar esse amor para esse ser que teve o tempo dele aqui e eu tive o meu tempo com ele, de amor, de entrega, e é isso ", disse a famosa. Em seguida, ela mencionou a forma como o luto gestacional é visto.

" Quantas vezes, quando fui contar do aborto, ouvi: ‘Ah, acontece com todo mundo’. A pessoa que fala isso, ela não passou. Não passou ", desabafou a atriz. Por fim, Mariana Rios explicou que conversar com pessoas que vivenciaram a mesma dor pode ser uma forma importante de acolhimento.

"Ali dentro da comunidade, você conversa com pessoas que vivenciaram essa dor. Que vão entender. E acho que o principal de tudo é estar alinhado ao seu propósito. Quando isso acontece, você faz por você e também pelo outro ", concluiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios revela incompatibilidade genética com o namorado

Recentemente, Mariana Rios falou novamente sobre seu grande sonho de se tornar mãe. A atriz e apresentadora, que vive um relacionamento com João Luis Diniz D'Ávila e tenta engravidar há dois anos, decidiu compartilhar com o público sua experiência como tentante como forma de ajudar outras mulheres que também estão na luta.

Em entrevista ao podcast 'O Grande Surto', Mariana revelou que possui incompatibilidade genética com o namorado. De acordo com a atriz, este motivo tem dificultado a tentativa do casal em gerar o primeiro filho; confira mais detalhes!

Leia também: Médica avalia incompatibilidade entre Mariana Rios e namorado: 'Sinais de alerta'