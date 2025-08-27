CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Mariana Nunes anuncia o nascimento dos filhos gêmeos: 'Apressados'
Bebê / Bem-vindos!

Mariana Nunes anuncia o nascimento dos filhos gêmeos: 'Apressados'

Família completa! A atriz Mariana Nunes, de 44 anos, contou que os filhos gêmeos nasceram antes do tempo previsto, mas já estão em casa

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 10h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mariana Nunes é mãe de Akim e Helena
Mariana Nunes é mãe de Akim e Helena - Foto: Reprodução / Instagram; @relvas.oficial

A atriz Mariana Nunes usou as redes sociais na terça-feira, 26, para contar que os filhos gêmeos já chegaram ao mundo! A artista, que viveu Judite na novela 'Todas as Flores', deu à luz Helena e Akim.

A notícia foi compartilhada através de uma postagem com fotos e vídeos dos últimos dias, incluindo balões com os nomes dos bebês e o momento em que Mariana apresentou às crianças a sua cachorrinha de estimação. Na legenda, a atriz explicou que, apesar dos gêmeos terem nascido antes do tempo previsto, todos estão bem e em casa.

"Meus bebês chegaram! Um pouco apressados, um pouco antes do tempo (do meu tempo), antes do chá de fralda, antes do chá de bençãos, antes de chegar o enxoval, antes do berço, antes das fotos com a barriga maior… Mas vieram com saúde, com emoção e um pouco de caos de vida nova, testando todas as nossas (des)estruturas (risos)", iniciou a famosa.

"Estamos todos bem, de resguardo, de preceito e cumprindo nossas obrigações porque quem cuida da gente não dorme e quem é de santo sabe: Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ordem é recolhimento, preservação e respeito à privacidade dessas vidinhas que acabaram de chegar. Estamos ótimos, em casa, recebendo cada uma das boas vibrações emanadas pra gente! Obrigada. De coração!", concluiu Mariana Nunes.

Vale lembrar que a atriz anunciou a primeira gravidez em março. Junto com a notícia, Mariana também contou que a gestação se deu por fertilização in vitro (FIV) e acrescentou que se trata de maternidade solo. "Tô desenhando a minha família do meu jeito, no tempo do meu possível, com o meu próprio amor adubado por mim. Solo. 44 anos, menopausa, ovodoação, FIV, produção independente", declarou ela, na ocasião.

Mariana Nunes é mãe de Akim e Helena - Foto: Reprodução / Instagram
Mariana Nunes é mãe de Akim e Helena - Foto: Reprodução / Instagram
Mariana Nunes deu à luz gêmeos - Foto: Reprodução / Instagram; @relvas.oficial
Mariana Nunes deu à luz gêmeos - Foto: Reprodução / Instagram; @relvas.oficial

Mariana Nunes reflete sobre seu lugar de referência na TV

Será que isso tem dedo da Zoé? É claro que não! O sucesso de Mariana Sousa Nunes em Todas as Flores, novela do Globoplay, é fruto de anos de dedicação máxima. A atriz brilhou na pele de Judite, ganhou bordão que caiu na boca do povo nas ruas e nas redes sociais, e agora colhe os louros de mais uma empreitada de sucesso.

"É surpreendente, meio inexplicável. Estou só fazendo um trabalho, mas está sendo visto por um monte de gente. Televisão te dá muita visibilidade”, declarou a artista em entrevista à CARAS, em 2023; confira o bate-papo completo com Mariana Nunes!

Leia também: Médica explica riscos de gravidez solo de Mariana Nunes aos 44 anos: 'Sobrecarga'

Mariana Nunes - Foto: Reprodução / Instagram
Mariana Nunes - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Mariana Nunes

Leia também

maternidade

Babi Beluco - Foto: Reprodução/Instagram

Top model e maratonista anuncia nascimento do filho e mostra primeiras fotos do bebê

Que fofura!

Neymar Jr é pai de Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula: 'Melzinha'

Mesversário

Clara Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Filha caçula de Zezé Di Camargo surge vestida de princesa em seu mesversário

Lindas!

Bruna Biancardi posta fotos de Mavie e Mel - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi explode o fofurômetro com fotos inéditas de Mavie e Mel

Fofura!

Graciele Lacerda impressiona com fotos da filha - Foto: Reprodução / Instagram/@milenecardosofotos

Graciele Lacerda impressiona com fotos da filha no show de Zezé: 'Cara do avô'

Chá revelação!

Camila Queiroz e Klebber Toledo - Foto: Reprodução / Instagram

Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê

Últimas notícias

Bruce WillisBruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
José Loreto convive com diabetes do tipo 1Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
Diego Hypolito e Gil do VigorUm novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musicalMédico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Rafaela MarqueziniApresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
MC LivinhoQuase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anosCarlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
ChitãozinhoApartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade