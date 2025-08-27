Mariana Nunes anuncia o nascimento dos filhos gêmeos: 'Apressados'

Família completa! A atriz Mariana Nunes, de 44 anos, contou que os filhos gêmeos nasceram antes do tempo previsto, mas já estão em casa

A atriz Mariana Nunes usou as redes sociais na terça-feira, 26, para contar que os filhos gêmeos já chegaram ao mundo! A artista, que viveu Judite na novela 'Todas as Flores', deu à luz Helena e Akim.

A notícia foi compartilhada através de uma postagem com fotos e vídeos dos últimos dias, incluindo balões com os nomes dos bebês e o momento em que Mariana apresentou às crianças a sua cachorrinha de estimação. Na legenda, a atriz explicou que, apesar dos gêmeos terem nascido antes do tempo previsto, todos estão bem e em casa.

" Meus bebês chegaram! Um pouco apressados, um pouco antes do tempo (do meu tempo), antes do chá de fralda, antes do chá de bençãos, antes de chegar o enxoval, antes do berço, antes das fotos com a barriga maior… Mas vieram com saúde, com emoção e um pouco de caos de vida nova, testando todas as nossas (des)estruturas (risos)", iniciou a famosa.

"Estamos todos bem, de resguardo, de preceito e cumprindo nossas obrigações porque quem cuida da gente não dorme e quem é de santo sabe: Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ordem é recolhimento, preservação e respeito à privacidade dessas vidinhas que acabaram de chegar. Estamos ótimos, em casa, recebendo cada uma das boas vibrações emanadas pra gente! Obrigada. De coração! ", concluiu Mariana Nunes.

Vale lembrar que a atriz anunciou a primeira gravidez em março. Junto com a notícia, Mariana também contou que a gestação se deu por fertilização in vitro (FIV) e acrescentou que se trata de maternidade solo. "Tô desenhando a minha família do meu jeito, no tempo do meu possível, com o meu próprio amor adubado por mim. Solo. 44 anos, menopausa, ovodoação, FIV, produção independente", declarou ela, na ocasião.

Mariana Nunes é mãe de Akim e Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Nunes deu à luz gêmeos - Foto: Reprodução / Instagram; @relvas.oficial

Mariana Nunes reflete sobre seu lugar de referência na TV

Será que isso tem dedo da Zoé? É claro que não! O sucesso de Mariana Sousa Nunes em Todas as Flores, novela do Globoplay, é fruto de anos de dedicação máxima. A atriz brilhou na pele de Judite, ganhou bordão que caiu na boca do povo nas ruas e nas redes sociais, e agora colhe os louros de mais uma empreitada de sucesso.

"É surpreendente, meio inexplicável. Estou só fazendo um trabalho, mas está sendo visto por um monte de gente. Televisão te dá muita visibilidade”, declarou a artista em entrevista à CARAS, em 2023; confira o bate-papo completo com Mariana Nunes!

